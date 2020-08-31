Из-за начала учебного года в сентябре украинцы станут чаще болеть коронавирусом — ученые

Начало нового учебного года может привести к росту заболеваемости коронавирусом в Украине. К такому выводу пришли ученые Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие".

В своем свежем прогнозе эксперты заявили, что с первого сентября ожидается 2-3-кратный рост коммуникаций и мобильности в среде педагогов и их семей: всего 12-15 млн человек.

"Хотя в Минздраве заранее постановили строго придерживаться противоэпидемических правил в учебных заведениях, несмотря на это могут происходить всплески заболеваемости. Более того, в осенне-зимний период болезнь будут усиливать сезонный грипп и респираторные заболевания", — говорят в центре.

Там провели прогнозное моделирование распространения болезни, используя нейронные сети и математические методы, и выяснили, что в первой половине сентября 2020 года количество новых зараженных в стране вырастет примерно до уровня 150 тысяч, а к концу сентября — до 190-200 тысяч.

При этом ежедневный рост новых инфицированных может колебаться в диапазоне 1500-2600 человек.

"Ежедневное количество выздоровевших людей будет составлять 40-60% от количества инфицированных, а смертность на этом отрезке времени будет колебаться в диапазоне 2,2-2,38%", — добавляют ученые.

По их словам, постоянный рост новых случаев заболевания коронавирусом в Украине влечет за собой ухудшение ее позиций в Европе. Так, Украина вместе с Германией, Великобританией, Италией и Румынией попадает в группу стран с высокими показателями новых ежедневных случаев: 1000-2500 тысяч в сутки.

В то же время, по количеству новых случаев за последнюю неделю лидирует Испания (21% случаев от общего количества в Европе), Россия (16%) и Франция (10%).

Группы стран Европы по количеству ежедневно зарегистрированных новых случаев заболевания коронавирусом

При этом, хотя за все время пандемии Украина принадлежала к группе европейских стран со сравнительно низким уровнем смертности от COVID-19, из-за роста этого показателя (2,28%) за последний месяц наша страна попала в группу государств со сравнительно высоким уровнем смертности (17-48 человек в сутки).