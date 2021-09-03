Из-за урагана "Ида" в США погибли 58 человек

По меньшей мере 58 человек погибли на северо-востоке США в результате сильных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида". Об этом сообщает Sky News.

Наибольшее количество жертв зафиксировали в Нью-Джерси, где погибли 23 человека, в Нью-Йорке — 16, в Луизиане умерли 11 человек.

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Еще в общей сложности восемь человек погибли в других штатах: Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.

Напомним, ранее сообщалось, что с затоплениями столкнулся крупнейший город страны Нью-Йорк. По данным Национальной метеорологической службы США, уровень дневных осадков в Центральном парке побил 94-летний рекорд на 10 см и составил 18 см.

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси было объявлено чрезвычайное положение. Стихия вынудила власти закрыть основные автомагистрали в нью-йоркских районах Манхэттен, Бруклин и Квинс.

Из-за наводнений остановили работу всех линий метрополитена. В Бруклине и Квинсе были зафиксированы сильные затопления. Из-за погодных условий отменили сотни рейсов в нью-йоркских аэропортах имени Джона и имени Ла-Гуардия, а также в близлежащем аэропорту Ньюарка.

Национальная метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения торнадо на юге штата Нью-Йорк, севере штата Нью-Джерси и юге штата Коннектикут.

Ожидается, что ураган "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия. Ранее он нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света около 1 млн домов.