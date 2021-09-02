Происшествия 1 час назад

В Нью-Йорк пришел ураган "Ида": затоплено метро, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Один из крупнейших городов мира оказался под ударом стихии

Фото: Twitter/Debz1lla Фото: Twitter/Debz1lla
Фото: Twitter/Debz1lla

Ураган "Ида" принес проливные дожди на северо-восток США, в результате чего с затоплениями столкнулся крупнейший город страны Нью-Йорк, передает "Интерфакс". В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение.

Стихия вынудила власти закрыть основные автомагистрали в нью-йоркских районах Манхэттен, Бруклин и Квинс. Из-за наводнений остановлена работа всех линий метрополитена. В Бруклине и Квинсе отмечаются сильные затопления.

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Из-за погодных условий оказались отменены сотни рейсов в нью-йоркских аэропортах имени Джона и имени Ла-Гуардия, а также в близлежащем аэропорту Ньюарка.

Национальная метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения торнадо на юге штата Нью-Йорк, севере штата Нью-Джерси и юге штата Коннектикут.

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В первых двух штатах от наводнений уже погибли по меньшей мере восемь человек. В частности, пять человек погибли в зоне затопления, нью-йоркском районе Куинс. Еще одна пострадавшая была там госпитализирована, но скончалась в больнице. Другого погибшего нашли в районе Бруклин. Также один человек погиб в городе Пассеик штата Нью-Джерси.

Ураган Ида, Нью-Йорк

Фото: Clara Kasser / Instagram

Ураган Ида, Нью-Йорк

Фото: Getty Images

Ожидается, что ураган "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия. Ранее он нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света около 1 млн домов. 3 сентября в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.

Ураган Ида, Нью-Йорк

Фото: Clara Kasser / Instagram

Ураган Ида, Нью-Йорк

Фото: Getty Images

Ураган Ида, Нью-Йорк

Фото: Getty Images

Ураган Ида, Нью-Йорк

Фото: Getty Images

Ураган Ида, Луизиана

Последствия урагана в Луизиане. Фото: Getty Images

Напомним, что наводнения постигли в августе Турцию, где погибли десятки людей. В июле проливные дожди привели к наводнениям в индийском штате Махараштра, где погибло более сотни человек.

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