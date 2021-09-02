В Нью-Йорк пришел ураган "Ида": затоплено метро, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган "Ида" принес проливные дожди на северо-восток США, в результате чего с затоплениями столкнулся крупнейший город страны Нью-Йорк, передает "Интерфакс". В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение.

Стихия вынудила власти закрыть основные автомагистрали в нью-йоркских районах Манхэттен, Бруклин и Квинс. Из-за наводнений остановлена работа всех линий метрополитена. В Бруклине и Квинсе отмечаются сильные затопления.

Из-за погодных условий оказались отменены сотни рейсов в нью-йоркских аэропортах имени Джона и имени Ла-Гуардия, а также в близлежащем аэропорту Ньюарка.

Национальная метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения торнадо на юге штата Нью-Йорк, севере штата Нью-Джерси и юге штата Коннектикут.

В первых двух штатах от наводнений уже погибли по меньшей мере восемь человек. В частности, пять человек погибли в зоне затопления, нью-йоркском районе Куинс. Еще одна пострадавшая была там госпитализирована, но скончалась в больнице. Другого погибшего нашли в районе Бруклин. Также один человек погиб в городе Пассеик штата Нью-Джерси.

Фото: Clara Kasser / Instagram

Фото: Getty Images

Ожидается, что ураган "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия. Ранее он нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света около 1 млн домов. 3 сентября в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.

Фото: Clara Kasser / Instagram

Фото: Getty Images

At least eight people have been killed in storm-related deaths in NY & NJ overnight. A first-ever Flash Flood Emergency was issued for NYC Metro as a 200+ year flood pounded the city. This is the remnants of Hurricane Ida. https://t.co/n3Gx4inKn0



📹: Alex Etling via CBS News pic.twitter.com/ZU4oOjdduw — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) September 2, 2021

🇺🇸 — DEVELOPING: Serious flooding now at a subway station in Midtown Manhattan — The National Weather Service has issued a Flash Flood Warning for New York NY, Brooklyn NY, Queens NY until 12:00 AM.



pic.twitter.com/sGMlPqopay — Belaaz (@TheBelaaz) September 2, 2021

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Hero bus driver managed to get us safely through the 3-4 feet of rain coursing down the boulevard, but only seemed to be getting worse.



Finally made it through to higher ground and a fellow passenger exclaims ‘oh no I missed my stop..’ pic.twitter.com/ofrVQhGnhK — Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021

Последствия урагана в Луизиане. Фото: Getty Images

Напомним, что наводнения постигли в августе Турцию, где погибли десятки людей. В июле проливные дожди привели к наводнениям в индийском штате Махараштра, где погибло более сотни человек.