Наводнения в Турции: число погибших достигло 57 человек, еще около сотни пропали без вести

В результате разрушительных наводнений на Черноморском побережье Турции погибли уже более полсотни человек.

Около сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщает Associated Press.

В частности, наводнения, от которых пострадали провинции Бартин, Кастамону и Синоп, унесли жизни уже 57 жителей Турции.

Указано, что мощные потоки воды разрушили дома, повредили, по меньшей мере, 5 мостов и сделали ряд дорог непроходимыми.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq