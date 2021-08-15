Наводнения в Турции: число погибших достигло 57 человек, еще около сотни пропали без вести

В результате разрушительных наводнений на Черноморском побережье Турции погибли уже более полсотни человек.

Около сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщает Associated Press.

В частности, наводнения, от которых пострадали провинции Бартин, Кастамону и Синоп, унесли жизни уже 57 жителей Турции.

Указано, что мощные потоки воды разрушили дома, повредили, по меньшей мере, 5 мостов и сделали ряд дорог непроходимыми.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

По данным турецкого спасательного агентства, 48 человек погибли в провинции Кастамону, 8 — в Синопе и один человек — в Бартине. Еще 8 человек попали в больницы.

К тому же, тела 15 жертв наводнений до сих пор не были опознаны.

В то же время, по меньшей мере, 77 человек считаются пропавшими без вести, но пока их не относят к категории погибших.

Перед этим количество пропавших составляло 143 человека, часть из них нашли живыми.

Ранее сообщалось, что в результате сильных наводнений и оползней в прибрежной части Турции на севере страны погибли по меньшей мере 40 человек.

Как известно, паводки обрушились на Турцию сразу после масштабных лесных пожаров. Дожди помогли потушить огонь, но принесли новое стихийное бедствие.

Как сообщалось, от пожаров больше всего пострадали туристические провинции Мугла и Анталья. По меньшей мере 8 человек погибли, а тысячи жителей были вынуждены бежать.

Напомним, с конца июля 2021 года из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели.

Из-за аномальной жары на востоке Средиземноморья также вспыхнули пожары в лесах Греции, Италии, Албании.