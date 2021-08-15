Происшествия 50 минут назад

Наводнения в Турции: число погибших достигло 57 человек, еще около сотни пропали без вести

Тела 15 жертв наводнений в Турции до сих пор не были опознаны

Наводнение в Турции. Скриншот из видео Наводнение в Турции. Скриншот из видео
Наводнение в Турции. Скриншот из видео

В результате разрушительных наводнений на Черноморском побережье Турции погибли уже более полсотни человек.

Около сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщает Associated Press.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, наводнения, от которых пострадали провинции Бартин, Кастамону и Синоп, унесли жизни уже 57 жителей Турции.

Указано, что мощные потоки воды разрушили дома, повредили, по меньшей мере, 5 мостов и сделали ряд дорог непроходимыми.

По данным турецкого спасательного агентства, 48 человек погибли в провинции Кастамону, 8 — в Синопе и один человек — в Бартине. Еще 8 человек попали в больницы.

К тому же, тела 15 жертв наводнений до сих пор не были опознаны.

В то же время, по меньшей мере, 77 человек считаются пропавшими без вести, но пока их не относят к категории погибших.

Перед этим количество пропавших составляло 143 человека, часть из них нашли живыми.

Читайте также:
В Турции разбился пожарный самолет: погибли 5 россиян и 3 турок

Ранее сообщалось, что в результате сильных наводнений и оползней в прибрежной части Турции на севере страны погибли по меньшей мере 40 человек.

Как известно, паводки обрушились на Турцию сразу после масштабных лесных пожаров. Дожди помогли потушить огонь, но принесли новое стихийное бедствие.

Как сообщалось, от пожаров больше всего пострадали туристические провинции Мугла и Анталья. По меньшей мере 8 человек погибли, а тысячи жителей были вынуждены бежать.

Напомним, с конца июля 2021 года из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели.

Из-за аномальной жары на востоке Средиземноморья также вспыхнули пожары в лесах Греции, Италии, Албании.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме: погибли 2 человека (ФОТО, ВИДЕО)
В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме: погибли 2 человека (ФОТО, ВИДЕО)
В Гаити произошло мощное землетрясение: погибли более 300 человек (ВИДЕО)
В Гаити произошло мощное землетрясение: погибли более 300 человек (ВИДЕО)
В Турции разбился пожарный самолет: погибли 5 россиян и 3 турок
В Турции разбился пожарный самолет: погибли 5 россиян и 3 турок
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Талибы окружили Кабул: президент Афганистана согласился мирно отдать власть радикалам

  3. Украинский ЗАЗ будет серийно выпускать автобусы под маркой Mercedes

  4. Гороховский о стоимости monobank: "Нас уже не может купить ни один украинский банк"

  5. В Турции разбился пожарный самолет: погибли 5 россиян и 3 турок

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...