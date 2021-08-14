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50 минут назад

От наводнений на севере Турции погибли уже 40 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Также 9 человек сейчас госпитализированы в Синопе, а один человек пропал без вести в провинции Стамбул

Эвакуация из-за наводнений в Турции. Фото: facebook.com/afadbaskanlik Эвакуация из-за наводнений в Турции. Фото: facebook.com/afadbaskanlik
Эвакуация из-за наводнений в Турции. Фото: facebook.com/afadbaskanlik

В результате сильных наводнений и оползней в прибрежной части Турции на севере страны погибли, по меньшей мере, 40 человек.

Об этом со ссылкой на данные Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщает AP.

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Указано, что проливные дожди, обрушившиеся на черноморские провинции Стамбул, Кастамону и Синоп 11 августа, вызвали наводнения, которые разрушили дома, по меньшей мере, 5 мостов, повредили автомобили и многие дороги.

"34 человека погибли в Кастамону и 6 — в Синопе. Девять человек сейчас госпитализированы в Синопе, а один человек пропал без вести в провинции Стамбул", — говорится в сообщении.

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В то же время в социальных сетях пользователи заявляют, что пропали еще сотни людей.

По данным властей, 2250 человек были эвакуированы по всему региону, некоторых забирали с крыш вертолетами. Многих временно разместили в студенческих общежитиях.

Как известно, паводки обрушились на Турцию сразу после масштабных лесных пожаров. Дожди помогли потушить огонь, но принесли новое стихийное бедствие.

Как сообщалось, от пожаров больше всего пострадали туристические провинции Мугла и Анталья. По меньшей мере, 8 человек погибли, а тысячи жителей были вынуждены бежать.

Напомним, с конца июля 2021 года из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели.

Из-за аномальной жары на востоке Средиземноморья также вспыхнули пожары в лесах Греции, Италии, Албании.

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