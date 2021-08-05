Экономика 1 час назад

Изгнанного из Гослесагентства Бондаря могут вернуть в кресло главы ведомства, — СМИ

Бондарь был уволен из ведомства в 2019 году

Изгнанного из Гослесагентства Бондаря могут вернуть в кресло главы ведомства, — СМИ Изгнанного из Гослесагентства Бондаря могут вернуть в кресло главы ведомства, — СМИ

Главой Государственного агентства лесных ресурсов могут назначить его бывшего руководителя, а ныне депутата Волынского облсовета Владимира Бондаря. Об этом сообщают "Вести".

По данным издания, в процессе проведения конкурса по результатам собеседования именно Бондарь стал наиболее рейтинговым кандидатом.  Между тем за кандидатом тянется шлейф скандалов и сомнительных связей.

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"Во время работы Бондаря Украина прославилась на весь мир как один из главных поставщиков нелегальной древесины на международный рынок. Согласно исследованию британской неправительственной организации Earthsight, экспорт леса из Украины в ЕС в 2017 году превысил отметку в миллиард евро. 40% этого леса было вырублено или продано незаконно. И именно Бондар в то время возглавлял лесную отрасль", — отмечает издание.

Особенно крупного размаха злоупотребления во времена Бондаря достигли в Харьковской, Запорожской и Житомирской областях.

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"Вспомним только дела "черных лесорубов" в Харьковской области, которыми руководил директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Задокументированные убытки государству достигают сотен миллионов гривен. Роль Бондаря по делу Сысы заключалась в назначении подконтрольных последнему руководителей государственных лесных предприятий. После таких назначений "черные лесорубы" в буквальном смысле выкашивали деловую древесину, легализовали ее через фиктивные хозяйственные операции в тех же лесхозах и реализовывали уже официально своим же фиктивным фирмам. С "черными лесорубами "Харьковщины Бондаря связывают в том числе семейные связи. Как утверждают в группе "Зеленые защитники Украины", Алексей Марущак, племянник Бондаря, работал в Васищевском лесничестве и занимается вырубкой лесов на этой территории. И одновременно под его крышей происходила добыча песка на территории лесничества", — сообщают "Вести".

Издание отмечает, что Бондаря иногда называют "лесным кошельком" экс-генпрокурора Юрия Луценко. Агентство Бондаря создало максимально благоприятные условия для бизнеса сына Луценко — Александра.

"Согласно материалам следствия, предприятия из орбиты Саши Луценко скупали лесоматериалы и древесный уголь у ФОП. Эти материалы были получены путем незаконных рубок, или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, предусмотренных для кругляка", — рассказывают "Вести".

Огромный размах коррупции во времена Бондаря стал возможным вследствие отмены с его же помощью прозрачного механизма продажи древесины лесхозами.

"Порядок продажи необработанной древесины был установлен приказом Гослесагентства №42 от 19 февраля 2007 года. Приказ был отменен печально известным Окружным административным судом Киева 1 марта 2018 года по жалобе ООО "Волынь-Эко-Прод". Компанию основал в ноябре 2017 года Виктор Сыроватка, который работает директором у Игоря Швеца — бизнес-партнера Светланы Бондар, жены нашего главного героя.  Как результат, с 2018 года реализация сырья проводилась в "ручном" режиме с указаниями лично руководителя агентства Бондаря", — говорится в публикации.

По данным издания, "фаворит" конкурса якобы уже совершил вояж по регионам и во время встреч с бизнесом намекал на дружеские отношения с авторитетными людьми из Офиса президента.

"Внимательно следим за результатами конкурса. Назначение старого-нового руководителя будет плевком в президента, насмешкой над действиями и обещаниями главы государства. 3 августа детективы НАБУ задержали подчиненного Бондаря — Виктора Сысу. Что же получается — Сысу за решетку, а его шефа — в кресло председателя Гослесагентства?!" — резюмирует издание.

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