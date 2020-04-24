Политика 40 минут назад

Языковой омбудсмен Монахова подала в отставку

Причиной стало фактическое блокирование ее работы

Языковой омбудсмен Монахова подала в отставку Языковой омбудсмен Монахова подала в отставку
Татьяна Монахова. Фото: Facebook

Татьяна Монахова решила уволиться с должности уполномоченной по защите государственного языка. Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

"Это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, что за это время я приобрела несколько новых профессий… Моя семья радуется: я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам, любимым людям", — написала Монахова.

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В интервью изданию Opinion она пояснила причины своего решения.

По ее словам, ей не только не платили зарплату, но и не финансировали работу. А Кабинет министров не предпринимал никаких действий, чтобы исправить ситуацию. В результате этого она не смогла сформировать секретариат омбудсмена и нормально работать.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", — сказала Монахова.

Последней каплей стало очередное исключение из повестки дня заседания правительства ее вопроса.

"У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", — сказала Монахова.

Она также пожаловалась, что Офис президента не реагировал на ее просьбы о помощи, а сам президент Владимир Зеленский ни разу с ней не встретился.

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Напомним, 27 ноября 2019 года, Кабмин назначил уполномоченной по защите государственного языка Татьяну Монахову. Монахова — уроженка Николаева, окончила педагогический университет по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы", защитила докторскую диссертацию и руководила кафедрой журналистики.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".  В частности он  предусматривает введение должности уполномоченного по защите государственного языка. 16 июля, через два месяца после его подписания президентом и опубликования, закон вступил в силу.

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