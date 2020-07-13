Политика и экономика 20 минут назад

Кабмин отозвал кандидатуру вице-премьер-министра по промышленности из парламента

Ранее на эту должность рассматривался Олег Уруский

Олег Уруский. Фото: Facebook Олег Уруский. Фото: Facebook
Олег Уруский. Фото: Facebook

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Соответствующая информация появилась на сайте парламента.

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Так, в разделе "даты и состояние прохождения" проекта постановления указано, что документ "снят с рассмотрения". Он был отозван в понедельник, 13 июля.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины предложил назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который ранее занимал пост главы Государственного космического агентства (2015 год).

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Олег Уруский родился в Тернополе в 1985 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, является доктором технических наук. В девяностых сначала работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины, а потом до 2000 года возглавлял одно из управлений в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. С 2003 по 2005 года руководил одним из отделов в секретариате правительства Украины, а в 2005-м стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

Незадолго до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране может появиться отдельное аграрное министерство, усилен промышленный блок, а Министерство энергетики и окружающей среды будет разделено на два ведомства. Премьер также отметил, что будет осуществлено усиление промышленного блока.

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