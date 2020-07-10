В Кабмине нашли главного по промышленности. Им может стать экс-глава Госкосмоса

Кабинет министров Украины предлагает назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который ранее занимал пост главы Государственного космического агентства (2015 год).

Соответствующий документ появился на сайте парламента.

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Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что монобольшинство рассчитывает на следующей неделе на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотреть его назначение. Ее коллега по фракции Александр Качура добавил — на следующей недели у Уруского будет собеседование во фракции для того, чтобы они вынесли свое решение.

Отметим, что Олег Уруский родился в Тернополе в 1985 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, является доктором технических наук. В девяностых сначала работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины, а потом до 2000 года возглавлял одно из управлений в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. С 2003 по 2005 года руководил одним из отделов в секретариате правительства Украины, а в 2005-м стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

В январе 2015 года Уруский назначен председателем украинского Государственного космического агентства. На этой должности он проработал до августа того же года и ушел по собственному желанию. С апреля 2020 года возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Среди партнеров предприятия — компания Boeing.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране может появиться отдельное аграрное министерство, усилен промышленный блок, а Министерство энергетики и окружающей среды будет разделено на два ведомства. Премьер также отметил, что будет осуществлено усиление промышленного блока.

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"Каким образом, пока дискутируется — создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", — отметил глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что эти решения необходимо принимать как можно скорее из-за острой необходимости.