Кабмин предложит Раде ввести накопительные пенсии для рабочих "вредных" специальностей

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий внедрение профессиональной накопительной пенсионной системы. Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, документ был одобрен на заседании правительства 18 ноября.

"Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии", — сообщил он.

По словам главы правительства, объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.

"Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекта в зале парламента", — написал премьер.

Другие подробности предлагаемого документа Шмыгаль не привел.

Напомним, в октябре премьер заявлял, что уже через 15 лет украинское государство не сможет выплачивать пенсии гражданам, в связи с чем в 2021 году власти хотят начать переход на накопительную пенсионную систему.