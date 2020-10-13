Гетманцев рассказал, за счет чего будут решать проблему Пенсионного фонда

В бюджете на 2021 год дефицит Пенсионного фонда заложен на уровне 203,8 млрд грн. Об этом сообщил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, на сегодняшний день в Украине насчитывается 16,1 млн работающих и 11,3 млн пенсионеров, и эта тенденция будет ухудшаться от года к году.

Гетманцев отметил, что повышение единого социального взноса (ЕСВ), которое сейчас предлагает власть, не решит проблемы.

"Да, повышать ЕСВ: на 2% с работодателя, на 1% — с работника. Я не знаю, насколько это решит вопрос. Но это обязательные взносы именно к накопительной системе. Кроме этого, есть еще добровольные взносы в накопительную систему. Здесь уже человек сам должен решать, надо ей это или нет. И вопрос в контексте, кто должен обслуживать это? Считаем, что это должно делать не какое-то государственное учреждение, как, например, Пенсионный фонд, а коммерческие банки, которые имеют достаточный уровень капитала", — пояснил депутат.

При этом, нардеп отмечает, что возможно перейти к накопительной пенсионной системе.

"В этом году был признан неплатежеспособным только один банк — "Аркада". Но он отнюдь не занимался деятельностью, только мошенничеством с вкладчиками, к сожалению. Это правда. В прошлом году наша банковская система имела доход более 60 млрд грн. Другой вопрос, какой ценой мы достигли стабильности, ибо был банкопад, мы помним. Но то, что благодаря этому удалось достичь стабильности банковской системы, это очевидные вещи. Поэтому я считаю, что сейчас у нас банки абсолютно стабильные, нормальные, банкам можно доверять — и это надо делать", — рассказал Гетманцев.

Напомним, ранее Гетманцев заявил, что повышение минимальной заработной платы до уровня 6,5 тысяч грн стоит отложить на год.