Политика 6 минут назад

"Мертвым деньги не нужны" Гетманцев рассказал, переживет ли Украина повторный локдаун

Украинская власть, по словам нардепа, не сможет исключить карантин, но сделает все возможное для успешной работы экономики

Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Даниил Гетманцев. Фото: Facebook
Даниил Гетманцев. Фото: Facebook

Украина сможет пережить режим полного локдауна в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

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По его словам, Украина ранее переживала и худшие времена, поэтому переживет и этот кризис.

"Без сомнения, будут и потери. Без всякого сомнения мы не хотим этого делать. Но когда на одной чаше весов — потери жизней, а на другой — денег, то, безусловно, не должно даже быть даже теоретической дискуссии. Мы должны сделать выбор в пользу жизней украинцев, потому мертвым деньги не нужны. Итак, исключить карантин невозможно, но мы сделаем все, чтобы экономика работала", — отметил нардеп.

В то же время, Гетманцев подчеркнул, что вопрос введения полного локдауна в Украине — исключительно прерогатива Кабинета министров.

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"Мы знаем, что сейчас принято менее строгий вариант ограничений. Но если бы я был на месте министра здравоохранения, я бы это тоже не исключал. Слава Богу, я не на месте министра здравоохранения, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это. Некоторые страны вводят строжайший карантин, вы знаете, это Израиль, Чехия... Все зависит от количества людей, которые заболели. Если эта цифра перейдет опасную черту, за которой не смогут справиться больницы, то мы должны это (ввести полный локдаун — Delo.ua). Сделать, как бы нам не было экономически сложно", — заявил Гетманцев.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран, которые ввели полный локдаун в связи пандемией коронавируса.

 

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