Пандемия коронавируса: в Чехии снова введен режим чрезвычайной ситуации

В Чехии из-за распространения коронавируса после почти полугодового перерыва в понедельник, 5 октября, снова возобновили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В этот раз ограничения введены на месяц, сообщает ТАСС.

При этом глава Минздрава Чехии Роман Прымула, инициировавший восстановление режима ЧС, аргументировал решение тем, что он обеспечит Кабмину возможность оперативно, исходя из развития ухудшающейся эпидемиологической ситуации, принимать социально-ограничительные меры без необходимости обращаться в парламент.

В то же время политик заверил, что экономику "выключать" не будут, и ограничения не затронут промышленные предприятия.

В свою очередь президент республики Милош Земан призвал жителей страны "стиснуть зубы" и выдержать необходимое время, чтобы побороть коронавирус.

Он также заявил, что ожидает от правительства решительных мер по борьбе с болезнью.

Указано, что сопутствующие режиму ЧС ограничительные меры предусматривают резкое сокращение количества проводимых в стране культурных и спортивных мероприятий. Так, с понедельника число участников общественных мероприятий под открытым небом ограничено до 20 человек, а в помещениях — до 10.

Также с 5 октября на две недели закрыты школы в районах, где коронавирусная инфекция распространяется наиболее быстрыми темпами. С этого дня футбольные и хоккейные встречи будут проходить без болельщиков. Вводится временный запрет на оперные спектакли и оперетты.

По последним данным, в Чехии за все время пандемии было выявлено 81 711 случаев COVID-19, умерло 722 человека. На данный момент в стране болеют почти 37 тысяч человек, госпитализированы более тысячи.

Напомним, Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса.