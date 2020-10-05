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Пандемия коронавируса: в Чехии снова введен режим чрезвычайной ситуации

В этот раз ограничения введены на месяц

ЧС в Чехии из-за коронавируса. Фото: Getty Images ЧС в Чехии из-за коронавируса. Фото: Getty Images
ЧС в Чехии из-за коронавируса. Фото: Getty Images

В Чехии из-за распространения коронавируса после почти полугодового перерыва в понедельник, 5 октября, снова возобновили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В этот раз ограничения введены на месяц, сообщает ТАСС.

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При этом глава Минздрава Чехии Роман Прымула, инициировавший восстановление режима ЧС, аргументировал решение тем, что он обеспечит Кабмину возможность оперативно, исходя из развития ухудшающейся эпидемиологической ситуации, принимать социально-ограничительные меры без необходимости обращаться в парламент.

В то же время политик заверил, что экономику "выключать" не будут, и ограничения не затронут промышленные предприятия.

В свою очередь президент республики Милош Земан призвал жителей страны "стиснуть зубы" и выдержать необходимое время, чтобы побороть коронавирус.

Он также заявил, что ожидает от правительства решительных мер по борьбе с болезнью.

Указано, что сопутствующие режиму ЧС ограничительные меры предусматривают резкое сокращение количества проводимых в стране культурных и спортивных мероприятий. Так, с понедельника число участников общественных мероприятий под открытым небом ограничено до 20 человек, а в помещениях — до 10.

Также с 5 октября на две недели закрыты школы в районах, где коронавирусная инфекция распространяется наиболее быстрыми темпами. С этого дня футбольные и хоккейные встречи будут проходить без болельщиков. Вводится временный запрет на оперные спектакли и оперетты.

По последним данным, в Чехии за все время пандемии было выявлено 81 711 случаев COVID-19, умерло 722 человека. На данный момент в стране болеют почти 37 тысяч человек, госпитализированы более тысячи.

Напомним, Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса.

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