В Украине за сутки зафиксировали 3 774 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 5 октября, в Украине было 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 3 774 новых случая коронавируса, 1 145 пациентов выписаны из больниц, а 33 человека умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 6 822 случая;

Волынская область — 8 734 случая;

Днепропетровская область — 7 137 случаев;

Донецкая область — 4 413 случаев;

Житомирская область — 6 934 случая;

Закарпатская область — 10 219 случаев;

Запорожская область — 4 630 случаев;

Ивано-Франковская область — 14 345 случаев;

Кировоградская область — 1 184 случая;

город Киев — 24 736 случаев;

Киевская область — 9 918 случаев;

Львовская область — 21 294 случая;

Луганская область — 1 294 случая;

Николаевская область — 3 819 случаев;

Одесская область — 14 729 случаев;

Полтавская область — 2 965 случаев;

Ровенская область — 13 248 случаев;

Сумская область — 5 453 случая;

Тернопольская область — 14 421 случай;

Харьковская область — 20 964 случая;

Херсонская область — 1 496 случаев;

Хмельницкая область — 6 968 случаев;

Черновицкая область — 15 286 случаев;

Черкасская область — 4 550 случаев;

Черниговская область — 4 677 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 5 октября в Центр поступило 3 604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, за сутки 3 октября в Украине было зафиксировано 4 140 новых случаев коронавируса, а выписали из медучреждений 1 370 пациентов.