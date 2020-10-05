В Украине за сутки зафиксировали 3 774 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 5 октября, в Украине было 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 3 774 новых случая коронавируса, 1 145 пациентов выписаны из больниц, а 33 человека умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 6 822 случая;
Волынская область — 8 734 случая;
Днепропетровская область — 7 137 случаев;
Донецкая область — 4 413 случаев;
Житомирская область — 6 934 случая;
Закарпатская область — 10 219 случаев;
Запорожская область — 4 630 случаев;
Ивано-Франковская область — 14 345 случаев;
Кировоградская область — 1 184 случая;
город Киев — 24 736 случаев;
Киевская область — 9 918 случаев;
Львовская область — 21 294 случая;
Луганская область — 1 294 случая;
Николаевская область — 3 819 случаев;
Одесская область — 14 729 случаев;
Полтавская область — 2 965 случаев;
Ровенская область — 13 248 случаев;
Сумская область — 5 453 случая;
Тернопольская область — 14 421 случай;
Харьковская область — 20 964 случая;
Херсонская область — 1 496 случаев;
Хмельницкая область — 6 968 случаев;
Черновицкая область — 15 286 случаев;
Черкасская область — 4 550 случаев;
Черниговская область — 4 677 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 5 октября в Центр поступило 3 604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, за сутки 3 октября в Украине было зафиксировано 4 140 новых случаев коронавируса, а выписали из медучреждений 1 370 пациентов.