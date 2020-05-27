Кабмин признал Панаму оффшорной зоной

Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень оффшорных зон. Соответствующие изменения в распоряжение правительства № 143 от 23 февраля 2011 года "Об отнесении государств в перечень оффшорных зон" были приняты на заседании 27 мая.

Панама была добавлена в раздел "Центральная Америка".

Фото: РБК-Украина

Таким образом, всего число оффшорных зон, определенных Украиной, достигло 42-х.

До этого список таких зон Кабинет министров изменял в конце декабря 2018 года. Тогда в перечень попали Намибия, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа.

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Напомним, что в феврале 2020 года Совет Европы (СЕ) добавил Панаму, Каймановы острова, Палау и Сейшельские острова в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. В Совете Европы отметили, что они не осуществили налоговые реформы, к которым они обязались в установленные сроки.

В то же время, 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из "серого" списка оффшорных зон СЕ. Среди них: Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам.