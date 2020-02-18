В список офшорных зон ЕС добавил четыре страны

Сегодня, 18 февраля, Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, четыре государства.

Как говорится в пресс-релизе СЕ, список офшорных зон пополнили Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова.

В Совете Европы отмечают, что эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, к которым они обязались в установленные сроки.

В то же время, 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из Приложения II, или "серого" списка оффшорных зон. Среди них: Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам.

Список несотрудничающих налоговых юрисдикций, который является частью внешней стратегии ЕС по налогообложению, определенной Советом, призван внести вклад в текущие усилия по продвижению налогового благого управления во всем мире.

Напомним, власти Британских Виргинских островов (BVI) раскроют информацию о бенефициарах, зарегистрированных на их территории, только тогда, когда это сделают все остальные страны.