Экономика 1 час назад

В список офшорных зон ЕС добавил четыре страны

Эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, к которым они обязались в установленные сроки

В список офшорных зон ЕС добавил четыре страны В список офшорных зон ЕС добавил четыре страны
Фото: Новые известия

Сегодня, 18 февраля, Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, четыре государства.

Как говорится в пресс-релизе СЕ, список офшорных зон пополнили Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова.

В Совете Европы отмечают, что эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, к которым они обязались в установленные сроки.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время, 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из Приложения II, или "серого" списка оффшорных зон. Среди них: Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам.

Читайте также:
Реки российских денег на рекордной скорости "уплывают" в офшоры

Список несотрудничающих налоговых юрисдикций, который является частью внешней стратегии ЕС по налогообложению, определенной Советом, призван внести вклад в текущие усилия по продвижению налогового благого управления во всем мире.

Напомним, власти Британских Виргинских островов (BVI) раскроют информацию о бенефициарах, зарегистрированных на их территории, только тогда, когда это сделают все остальные страны. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киевлянин подал налоговую декларацию на полмиллиарда гривен
Киевлянин подал налоговую декларацию на полмиллиарда гривен
Суд отменил претензии налоговиков к "Энергоатому"
Суд отменил претензии налоговиков к "Энергоатому"
Европарламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы
Европарламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. "Я буду и дальше так делать" — глава фракции "Слуга народа" прямо под Радой нарушил ПДД

  2. Киевлянин подал налоговую декларацию на полмиллиарда гривен

  3. В Украине ликвидировали еще один банк

  4. Газодобыча в Украине стремительно падает: почему и как реагирует "Нафтогаз"

  5. В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (ФОТО)

Загрузка...