Политика вчера, 20:28

Кадыров заявил, что "следы убийства Немцова ведут в Украину"

По словам лидера Чечни, пистолет, из которого был убит Борис Немцов, был завезен из Украины, и что убийца, "по некоторым источникам", был завербован тоже в Украине

Рамзан Кадыров. Фото: Коммерсант Рамзан Кадыров. Фото: Коммерсант
Рамзан Кадыров. Фото: Коммерсант

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сделал громкое заявление о том, будто бы "следы убийства Бориса Немцова" ведут в Украину.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале вечером 4 марта.

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Такое заявление он сделал ввиду того, что "в эти дни ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев". 

"В то же время есть вопросы и у меня, учитывая, что основные следы ведут на Украину. Я понимаю, что это мало заботит либералов, ведь у них заказ на другую тему — чеченскую, ее и отрабатывают как могут. Но все же, почему в этом деле так часто фигурирует Украина? Причем, она появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением. В ту ночь с Немцовым была его спутница — украинка. Пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же. И по некоторым источникам, в той же стране был завербован", — написал Кадыров.

В поведении спутницы Немцова после его убийства Кадыров заметил "много странностей". "Сразу же после убийства она почему-то как по указке подошла к стоящему рядом автомобилю-мусороуборщику. Казалось бы, какое отношение эта техника имеет к произошедшему? Уж не по той ли причине, что в ней находились потенциальные убийцы, которых она знала? А если это не так, то о чем она с ними беседовала в течение 5 минут? Настораживает тот факт, что Дурицкая особо и не уделила внимания лежащему рядом своему спутнику, не приняла попытки привести его в чувство, даже не смотрела толком, в каком он состоянии, а после и вовсе сбежала на Украину", — говорит лидер Чечни. 

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Отметим, что ранее никто не делал подобных заявлений касательно дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова. Сам Кадыров ранее никогда не заикался о "следе Украины" в этом деле. 

В ноябре 2017 года Кадыров заявлял, что "Немцов — лично для меня, и для команды нашей — он был более благоприятным персонажем", а решение о задержании чеченцев в этом деле он называл "ошибочным". 

Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы недалеко от Кремля. По подозрению в причастности к его убийству на скамье подсудимых оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Ескерханов, Хамзат Баха и братья Губашевы. Заказчиком убийства следствие считает Руслана Мухудинова, водителя заместителя командира чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева. 

В июле 2017 года всех подсудимых признали виновными в убийстве Немцова. Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч российских рублей, Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид — 16 лет. Ескерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима, Бахаева приговорили к 11 годам колонии.

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