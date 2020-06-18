Кампания по моей дискредитации направлена на поспешную реорганизацию юрфака КНУ — декан

Информация, которую распространяют в соцсетях и некоторых СМИ о преступных действиях декана юридического фактультета КНУ им. Шевченко, связанных со взятками, — это ложь с целью дискредитации репутации декана факультета накануне выборов ректора и деканов в вузе осенью 2020 года. Такое заявление в интервью "112.ua" сделал декан юридического факультета КНУ им. Шевченко Иван Гриценко, передают "Факты".

"Это откровенная ложь с целью дискредитации. Когда пандемия уйдет, начнется учебный год, я приглашаю всех желающих: приходите на факультет, пообщайтесь со студентами, расспросите, сталкивались ли они с коррупцией со стороны декана. С марта прошлого года против меня продолжается информационная атака. В информационное пространство вброшена масса негатива против Гриценко. Выдумки о взятках, коррупции, плагиат, обыск — составляющие этой кампании", — отметил Иван Гриценко.

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По его мнению, кампания против него связана с будущими выборами ректора университета и декана факультета.

"Осенью этого года, в октябре, состоятся выборы ректора, а в ноябре — выборы декана юридического факультета. Некоторые в университете думают, что я буду выдвигать свою кандидатуру на должность ректора. Есть несколько человек в университете, а еще больше вне университета, кто хочет идти на должность ректора. Это известные люди", — сообщил Гриценко.

Он также подчеркнул, что обвинения против него — это попытка снять его с должности, после чего можно будет провести быструю реорганизацию факультета в некий Институт права с назначением на все должности "своих" лиц, в то время как мировая практика говорит о том, что такая реорганизация не имеет никакого смысла и повредит уровню подготовки будущих юристов и специалистов права.

"Практика зарубежных университетов ярко свидетельствует, что именно юридические факультеты и факультеты менеджмента лучше всего готовят специалистов по публичному управлению и администрированию. Почему именно сейчас, в конце учебного года, происходит реорганизация? Думаю, что решающим фактором являются те же будущие выборы ректора и декана юридического факультета осенью этого года", — декан.

Напомним, ранее блогеры сообщили об угрозе срыва вступительной кампании на юридическом факультете КНУ им. Шевченко из-за намерений ликвидировать факультет и создать на его основе Институт права.

Так, по словам Алексея Голобуцкого, на 18 июня руководством университета назначено заседание Ученого совета для рассмотрения вопроса о создании на базе факультета нового заведения — Института права.

По мнению Голобуцкого, создание Института права идет вразрез с традициями университета, поскольку влечет за собой ликвидацию юрфака, которому 185 лет.

О большом количестве проблем, которые повлечет за собой ликвидация факультета во время вступительной кампании, проходящей в период пандемии, предупредил блогер Виктор Таран: "Это все может поставить под сомнение вступительную кампанию на юрфак 2020 года, которая и так под вопросом из-за Covid-19".

Эксперты подчеркивают недопустимость спешки и спонтанности в вопросах реорганизации факультета с одним из самых высоких рейтингов в стране.

Как ранее сообщалось, в связи с пандемией коронавируса вступительная кампания на юридический факультет была перенесена на 13 августа. Реорганизация факультета требует получения новой лицензии на образовательную деятельность, новой сертификационной документации на аккредитацию и широкого круга других формальных действий.