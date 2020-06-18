Вступительная кампания на юрфак КНУ им. Шевченко под угрозой срыва — блогеры

О внезапной попытке ликвидировать юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко сообщили сразу несколько блогеров. По информации Алексея Голобуцкого, на 18 июня руководством университета назначено заседание ученого совета для рассмотрения вопроса о создании на базе факультета нового заведения — Института права.

"Создание Института права идет в разрез с традициями университета, поскольку влечет за собой ликвидацию юрфака, которому 185 лет", — отмечает Голобуцкий.

О недовольстве коллектива факультета идеей поспешной реорганизации сообщает Кирилл Сазонов: "Что за спешка? В чем актуальность вопрос? Почему не спросили ни преподавателей, ни студентов? Спойлер — коллектив не в восторге".

О большом количестве проблем, которую повлечет ликвидация факультета во время вступительной кампании, которая проходит во время пандемии, предупреждает Виктор Таран: "Это все может поставить под сомнение вступительную кампанию на юрфак 2020 года, которая и так под вопросом из-за COVID-19".

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В связи с пандемией коронавируса, вступительная кампания на юридический факультет действительно была перенесена на 13 августа. Реорганизация же одного из символов университета Шевченко, который был основан в 1834 году, это длительный процесс, требующий получения новой лицензии на образовательную деятельность, новой сертификационной документации на аккредитацию и широкого круга других формальных действий. "Переоформить не успеют, ведь вступительная кампания 2020 вот-вот начнется", — утверждает Голобуцкий. "Как быть с набором студентов в этом случае? Ни детям, ни их родителям не позавидуешь. Многие очевидно выберут другой вуз на фоне такой неопределенности ", — пишет Сазонов.

Блогеры указывают на высокие рейтинги юрфака КНУ среди юридических вузов Украины и не понимают, чем вызвано такое внезапное желание его реорганизовать.

"Что вообще не так с факультетом, которому почти 200 лет? Репутация у него серьезная, места в рейтингах качества образования страны самые высокие ", — отмечает Кирилл Сазонов.

Недопустимость спонтанности и спешки подчеркивает и Голобуцкий, отмечая, что такой подход ставит под сомнение разумность принятия таких радикальных решений. Виктор Таран считает, что подобные реорганизации нужно делать спокойно и взвешенно: "Надеюсь здравый смысл победит и такая нахрапистая реорганизация юрфака не произойдет".