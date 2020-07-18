Происшествия 1 час назад

Катастрофа рейса MH17: Нидерланды начали новое расследование

Однако Россия пытается использовать его для своей пропаганды против Украины

Место трагедии рейса МН17. Фото: flickr.com/osce_smmu Место трагедии рейса МН17. Фото: flickr.com/osce_smmu
Место трагедии рейса МН17. Фото: flickr.com/osce_smmu

Нидерланды начали новое расследование по делу о крушении малайзийского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Однако Россия пытается использовать его для пропаганды, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии "РБК-Украина".

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что 17 июля российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.

Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

"РФ как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до сбития этим "Буком" малайзийского боинга", — пояснил замглавы МИД.

Ранее новое расследование по делу MH17 о закрытии воздушного пространства над Донбассом накануне катастрофы анонсировал министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.

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Информация о закрытии Россией воздушного пространства над Донбассом накануне катастрофы MH17 появилась в 2017 году в публикации российского Forbes.

Нидерланды 10 июля 2020 года подали иск в Европейский суд по правам человека против России за сбитый 6 лет назад над оккупированной частью Донбасса пассажирский самолет рейса МН17.

Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла в 2014 году на оккупированном Донбассе. Основная версия следствия: самолет сбили подконтрольные России боевики из установки "Бук", которую завезли на оккупированную территорию Донбасса из РФ.

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