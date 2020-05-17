Киберполиция заблокировала в Киеве работу псевдофинансовой компании (ВИДЕО)

Сотрудники киберполиции в городе Киеве совместно с Главным следственным управлением и полком патрульной службы полиции особого назначения "Киев" прекратили мошенническую деятельность компании, которая завладела деньгами граждан.

Как сообщает департамент коммуникации Киберполиции, компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний.

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Для большего поощрения новичков оказывали учебный материал, а для убедительности инвесторов на веб-сайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.

Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на вебплатформи и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошельки компании.

Кроме этого, фигуранты разместили два call-центры в Киеве, со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается и устанавливаются причиненные гражданам убытки.

Напомним, в апреле сотрудники Киберполиции разоблачили сеть мошенников, которые обманули около тысячи человек.

От преступной деятельности аферистов пострадало около тысячи человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн.