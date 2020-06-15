В "Киевводоканале" обещают через 2 — 2,5 года отказаться от хлорирования воды

Через 2 — 2,5 года ЧАО "АК "Киевводоканал" сможет полностью отказаться от использования хлора для обеззараживания питьевой воды и перейти на более современные и безопасные технологии и реагенты.

Об этом во время демонстрации нового оборудование по производству гипохлорита на водопроводной насосной станции "Минская" заявил гендиректор компании Дмитрий Новицкий, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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В КГГА отмечают, что водопроводная насосная станция "Минская" — уже тринадцатая из четырнадцати действующих артезианских водопроводных насосных станций, переведенных на новую технологию обеззараживания воды с помощью гипохлорита натрия.

Эта станция обеспечивает питьевой водой почти 50 тысяч жителей Оболонского района, она была введена в эксплуатацию в 1979 году, ее мощность составляет 2 млн 900 тысяч кубометров в год (9,5 тысяч кубометров в сутки).

Переоборудование начали в декабре 2019 года за счет инвестиционной программы Киевводоканала, проектная сметная стоимость проекта составила 22,763 млн грн.

"Станция "Минская" — это один из 13 объектов, где провели реконструкцию. В результате обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия вместо опасного жидкого хлора. Использование гипохлорита для обеззараживания воды значительно улучшает ее запах, привкус, цвет и так далее. Все артезианские насосные станции находятся в городской застройке. Отказ от жидкого хлора повысит безопасность и экологичность процесса обеззараживания воды. Ведь транспортировка и хранения хлора — это колоссальные риски и потенциальная экологическая угроза", — рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В ходе реконструкции на станции установили систему обеззараживания питьевой воды с использованием электролизных установок гипохлорита натрия, которая позволяет изготавливать 150 литров в час низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

Кроме этого, насосную станцию ​​оборудовали системой автоматики и диспетчеризации, проложили новые технологические трубопроводы для подачи гипохлорита натрия, обновили системы электропитания и видеонаблюдения и провели другие работы.

Гипохлорит для обеззараживания воды производится из обычной соли, которая методом электролиза расщепляется на гипохлорит и водород. Система спроектирована таким образом, чтобы минимизировать участие человека в опасных процессах с вредными веществами.

Новое оборудование гарантирует точность дозирования, оптимальное использование электроэнергии и реагентов, высокое качество воды и безопасность для персонала станции.

По информации КГГА, на период карантина были увеличены объемы производства гипохлорита натрия. Дезинфикант бесплатно предоставлялся коммунальным службам Киева для обработки подъездов, остановок общественного транспорта. С начала эпидемии коронавируса дополнительно "Киевводоканал" изготовил 177 тонн гипохлорита.

Дмитрий Новицкий также напомнил, что вскоре и Днепровская станция откажется от использования жидкого хлора и перейдет на более современный и безопасный реагент — диоксид хлора.

"В этом году мы введем в эксплуатацию новое оборудование на Днепровской станции, которая поставляет 25-30% воды киевлянам. Оборудование уже смонтировано, но в связи с коронавирусом, к сожалению, работы по запуску были приостановлены. Ожидаем приезда иностранных специалистов в конце июня, и тогда сможем начать пуско-наладочные работы и в течение месяца мы запустим это оборудование", — заявил гендиректор.

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После этого "Киевводоканал" перейдет к модернизации Деснянской водопроводной станции, которая поставляет 65% воды городу, и подбору оптимальной технологии обеззараживания деснянской воды.

Хотя на пути отказа от жидкого хлора "Киевводоканал" стоит с 80-х годов прошлого века, активную модернизацию водопроводных насосных станций начали проводить именно в последние три года — только в прошлом году в эксплуатацию было введено пять таких станций.

Ранее столичные власти планировали отказаться от хлорирования воды в 2015 году.