Комитет Рады ускорит внедрение учета газа в энергетических единицах — Герус

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нашел возможность ускорить переход к учету газа в энергетических единицах. Соответствующая норма будет внесена в законопроект №4578-1.

Приоритетом комитета ВР является скорость принятия необходимых изменений, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Андрей Герус на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.

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"Комитет понимает важность оперативного перехода Украины на европейскую систему учета газа, и поэтому было предложено альтернативное решение. Новая система учета газа в энергетических единицах (кВт×ч) может быть введена через внесение соответствующих поправок в законопроект № 4578-1. Окончательного решения, по какому пути будет рассматриваться этот вопрос, нет, но в приоритете Комитета — скорость принятия необходимых изменений", — отметил он.

В Верховной Раде уже почти два года находится законопроект №2553, предусматривающий введение учета газа в энергетических единицах (кВт×ч). Но, как отметил Андрей Герус, в тексте документа была обнаружена техническая ошибка в части учета коэффициентов закачки/выкачки газа из подземных газохранилищ. Повторное рассмотрение возможно только после исправления ошибки и сверки последней версии текста. И на это требуется определенное время.

Напомним, что в начале апреля 2021 года в подземных хранилищах газа оказались заблокированными около 10 млрд куб. м газа, принадлежащих иностранным трейдерам. Блокировка была связана с тем, что Энергетическая таможня начала декларирование газа, хранившегося в режиме "таможенный склад" в единицах энергии. Этого требует закон "О таможенном тарифе". Намерения ввести в Украине учет газа в энергетических единицах периодически возникают с 2016 года.