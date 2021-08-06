Экономика 1 час назад

Компания "Петр Великий" Аллы Ландар имеет сверхприбыли с погребений умерших от COVID — СМИ

"Петр Великий" — единственная в Киеве фирма, которая арендует помещения под магазины похоронных товаров и услуг во всех моргах и других медицинских учреждениях, где есть патологоанатомические отделения

Фото: "Большой Киев" Фото: "Большой Киев"
Фото: "Большой Киев"

Компания "Петр Великий" Аллы Ландар использует свое монопольное положение на рынке ритуальных услуг Киева, чтобы получать сверхприбыли на погребении пациентов, умерших от COVID-19.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале "Апостроф".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Громкий скандал вокруг Ландар разгорелся еще весной 2020 года. Тогда известный волонтер Геннадий Друзенко заявил, что в киевском крематории принимают умерших от COVID только с катафалков компании "Петр Великий", которая требует за свои услуги от 23 тыс. грн. Эту информацию подтверждают и родственники умерших от COVID жителей столицы.

Похожая ситуация, по данным СМИ, происходит и в Василькове.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

По словам членов Общественного совета при КГГА Евгения Шкулия и Сергея Троценко, "Петр Великий" — единственная в Киеве фирма, которая арендует помещения под магазины похоронных товаров и услуг во всех моргах и других медицинских учреждениях, где есть патологоанатомические отделения.

"Здесь прослеживается коррупционная составляющая. Как может одна фирма находиться во всех моргах?" — говорит Евгений Шкулий.

По оценкам экспертов, реальная стоимость похоронных услуг в Киеве колеблется в диапазоне от 7 до 8 тысяч грн. В эту сумму уже заложена и прибыль ритуальных агентств. Компания "Петр Великий" берет с клиентов от 23 тысяч грн. Таким образом, с каждого погребения Алла Ландар получает порядка 15 тысяч сверхприбыли.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина установила новый рекорд по вакцинации
Украина установила новый рекорд по вакцинации
Спецслужбы США раздобыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане и расшифровывают их — СМИ
Спецслужбы США раздобыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане и расшифровывают их — СМИ
Киевлян предупредили о стрельбе и взрывах 10-12 августа: это подготовка к обороне города
Киевлян предупредили о стрельбе и взрывах 10-12 августа: это подготовка к обороне города
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цена на газ в Европе бьет рекорды из-за пожара на заводе "Газпрома"

  3. Олег Ляшко стал совладельцем деревообрабатывающей компании

  4. Греция в огне: лесные пожары вышли из-под контроля (ФОТО, ВИДЕО)

  5. В визовом тендере посольства Польши есть признаки недобросовестной конкуренции — адвокат

Ивент
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях
Загрузка...