Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины в 2016 году

Конституционный суд Украины обнародовал решение по судебной реформе 2016 года и признал неконституционной ликвидацию Верховного суда со дня начала работы нового Верховного суда в составе, определенным судебной реформой — законом о "О судоустройстве и статусе судей" 2016 года. Соответствующие выводы опубликованы на сайте КСУ.

Также неконституционным признан конкурс в новый Верховный суд. КСУ пришел к выводу, что положения Конституции, которые касаются оценивания судей, должны быть детализованы в законе. То есть Верховная Рада должна предусмотреть специальную процедуру и критерии оценивания этих судей.

При этом КСУ обращает внимание, что переименование Верховного суда Украины в Верховный суд не может проходить без перевода судей (автоматического), поскольку нет отличий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда.

Изъятие слова "Украины" не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного суда Украины или для перевода в другой суд, тем более в суд нижней инстанции.

Таким образом, КСУ пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного суда.

Кроме того, неконституционной признана норма, согласно которой судья, уходящий в отставку, не пройдя аттестацию, может претендовать на меньшие выплаты пожизненного денежного содержания.

КСУ считает, что ежемесячные выплаты судье в отставке должны быть соразмерными вознаграждению, которое получает полномочный судья.

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Напомним, в декабре 2019 года Комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) заявила, что законодательные изменения в судебную систему Украины, в том числе и сокращение вдвое количества судей Верховного Суда, угрожают ее стабильности и независимости.