Политика 1 час назад

Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины в 2016 году

Также неконституционным признан конкурс в новый Верховный суд

Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины в 2016 году Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины в 2016 году
Фото: УНИАН

Конституционный суд Украины обнародовал решение по судебной реформе 2016 года и признал неконституционной ликвидацию Верховного суда со дня начала работы нового Верховного суда в составе, определенным судебной реформой — законом о "О судоустройстве и статусе судей" 2016 года. Соответствующие выводы опубликованы на сайте КСУ.

Также неконституционным признан конкурс в новый Верховный суд. КСУ пришел к выводу, что положения Конституции, которые касаются оценивания судей, должны быть детализованы в законе. То есть Верховная Рада должна предусмотреть специальную процедуру и критерии оценивания этих судей.

При этом КСУ обращает внимание, что переименование Верховного суда Украины в Верховный суд не может проходить без перевода судей (автоматического), поскольку нет отличий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда.

Кратко и по делу в Telegram

Изъятие слова "Украины" не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного суда Украины или для перевода в другой суд, тем более в суд нижней инстанции.

Таким образом, КСУ пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного суда.

Кроме того, неконституционной признана норма, согласно которой судья, уходящий в отставку, не пройдя аттестацию, может претендовать на меньшие выплаты пожизненного денежного содержания.

КСУ считает, что ежемесячные выплаты судье в отставке должны быть соразмерными вознаграждению, которое получает полномочный судья.

Читайте также:
Зеленский обсудил с главой МВФ закон о банках и судебную реформу в Украине

Напомним, в декабре 2019 года Комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) заявила, что законодательные изменения в судебную систему Украины, в том числе и сокращение вдвое количества судей Верховного Суда, угрожают ее стабильности и независимости.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: РБК-Украина

Новости по теме:

Верховный суд завернул Трубе его заявление
Верховный суд завернул Трубе его заявление
Пропрезидентское большинство в Раде отклонило президентский закон
Пропрезидентское большинство в Раде отклонило президентский закон
Народные депутаты просят КСУ вернуть им неприкосновенность
Народные депутаты просят КСУ вернуть им неприкосновенность
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. В Полтавской области открыли новый молокозавод (ФОТО)

  2. Предприниматели требуют у ОП отмены "драконовских" фискальных законов (ФОТО, ВИДЕО)

  3. В Украине выросли зарплаты у представителей самых опасных профессий

  4. Украинцы переплатили почти 40 млрд грн налогов

  5. Может загореться двигатель: Hyundai отзывает 430 тысяч автомобилей

Загрузка...