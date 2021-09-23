Коронавирус: в Украине за сутки почти 8000 новых заражений, 123 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 23 сентября 2021 года зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 667, медработников — 175, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2070 человек, летальных случаев — 123, выздоровели — 2305 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 41 тысяча 625 человек, методом ИФА — 9742 человека, экспресс-тестами — 33 тысячи 568 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 370 тысяч 425 человек, выздоровели — 2 млн 237 тысяч 973 человека, летальных исходов — 55 тысяч 284, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 593 тысячи 275.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685) и Донецкой (520) областях, городе Киев (467) и Днепропетровской (456) области.

Кроме того, за сутки 22 сентября в Украине привито против коронавируса 144 тысячи 768 человек. Одну дозу вакцины получили 91 тысяча 615 человек, а полностью иммунизированы — 53 тысячи 153 человека.

Известно, что в течение суток работали 953 мобильные бригады, 2993 пункта прививки и 344 центра вакцинации.

Указано, что с начала прививочной кампании привито 6 млн 527 тысяч 42 человека, из них получили одну дозу — 6 млн 527 тысяч 40 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 299 тысяч 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Как отмечается, всего в Украине на данный момент уже проведено 11 млн 826 тысяч 357 прививок.