Коронавирус: в Украине за сутки более 6700 новых заражений, 105 человек умерло

В Украине по состоянию на утро 22 сентября 2021 года зафиксировано 6754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 625, медработников — 125, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2175 человек, летальных случаев — 105, выздоровели — 2095 человек.

Указано, что за сутки протестировано методом ПЦР 36 тысяч 642 человека, методом ИФА — 11 тысяч 347 человек, экспресс-тестами — 34 тысячи 254 человека.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 362 тысячи 559 человек, выздоровели — 2 млн 235 тысяч 668 человек, летальных исходов — 55 тысяч 161, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 551 тысяча 650.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556) и Донецкой (460) областях, городе Киев (456), а также Львовской (449) и Одесской (442) областях.

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Кроме того, за сутки 21 сентября в Украине привито против коронавируса 116 тысяч 5 человек. Одну дозу вакцины получили 68 тысяч 502 человека, а полностью иммунизированы — 47 тысяч 503 человека.

Известно, что в течение суток работали 841 мобильная бригада, 2878 пунктов прививки и 335 центров вакцинации.

В то же время с начала прививочной кампании привито 6 млн 435 тысяч 427 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 435 тысяч 425 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 246 тысяч 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент уже проведено 11 млн 681 тысяча 589 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 21 сентября в Украине было зафиксировано 5 тысяч 159 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.