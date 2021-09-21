COVID-19: за сутки коронавирус диагностировали у 5 тысяч 159 украинцев

По состоянию на утро 21 сентября в Украине зафиксировано 5 тысяч 159 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 463 ребенка и 129 медицинских работников.

Всего госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 86 человек, выздоровели от этой болезни 2 156 украинцев и 137 граждан умерли.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 355 тысяч 805 человек, выздоровели от COVID-19 — 2 млн 233 тысячи 573 человек и скончались 55 тысяч 56 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и городе Киеве (399).

За минувшие сутки 20 сентября вакцинировано против COVID-19 108 тысяч 736 человек. Одну дозу получили 62 тысячи 909 человек, полностью иммунизированы — 45 тысяч 827 человек.

В течение суток работали 794 мобильные бригады, 2 тысячи 814 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 млн 366 тысяч 925 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 366 тысяч 923 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 198 тысяч 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 млн 565 тысяч 584 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 сентября 2021 года зафиксировано 2 тысячи 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 3 тысячи 983 новых подтвержденных случая коронавируса.