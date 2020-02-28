Политика и экономика 30 минут назад

КСУ признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны

Государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по соцзащите лиц, которые уже выполнили свой долг перед ним по защите его суверенитета

КСУ признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны КСУ признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны
КСУ. Фото: sud.ua

Конституционный суд Украины 27 февраля признал не соответствующим Конституции ограничение льгот ветеранам войны, которые утвердил Кабинет министров отдельным положением пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса.

Об этом сообщает в пятницу, 28 февраля, пресс-служба суда.

"Этим решением Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года №3551-ХII (далее — закон №3551) применяются в порядке и размерах, установленных Кабмином, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования", — говорится в сообщении.

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Согласно информации, указанными положениями закона №3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие закона №3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).

Конституционный суд подчеркнул, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед ним по защите его суверенитета и территориальной целостности. В то же время невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона №3551, подрывает доверие к государству.

"Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали Родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования, приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации", — подчеркивается в решении.

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Как отметили в КСУ, принимая решение, судьи пришли к выводу, что Кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины, останавливать их действие или отменять их, а также устанавливать другое (дополнительное) законодательное регулирование отношений, отличное от того, что является предметом специального регулирования другими законами страны.

Конституционный суд считает, что установление пунктом 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Кодекса другого, чем в статьях 12, 13, 14, 15 и 16 закона №3551, законодательного регулирования отношений в сфере предоставления льгот ветеранам войны, вызывает юридическую неопределенность при применении указанных норм Кодекса и закона №3551, является не соответствующим Конституции Украины.

"Положение, признанное неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", — резюмировали в пресс-службе суда.

Ранее Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

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