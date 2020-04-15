"Кто-то должен сесть": Кличко о возможном взяточничестве замглавы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его "всколыхнула" новость о расследовании дела относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 15 апреля, сообщает "Новое время".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Относительно резонансной темы, которая вчера вечером всколыхнула СМИ. И меня тоже всколыхнула. О том, что первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия", — рассказал Кличко.

При этом он подчеркнул, что первый заместитель председателя КГГА — чиновник высокого ранга, и согласно законодательству такие дела — подследственность Национального антикоррупционного бюро.

В связи с этим мэр Киева обратился к НАБУ с просьбой оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество.

По мнению Кличко, если чиновник виноват — должен "без вариантов" отвечать по закону. Также глава КГГА заверил, что никого не покрывал и покрывать не будет.

Однако, добавил Кличко, "если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то, однозначно, должны отвечать те, кто за этим стоит".

"Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над "и". И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть: или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело", — заявил Кличко.

Кроме того, он озвучил требование, чтобы не было политической ангажированности правоохранителей, а также отметил необходимость открытого и публичного расследования этого дела.

Напомним, 14 апреля стало известно, что правоохранители якобы задокументировали противоправную деятельность Поворозника.

Отмечалось, что чиновник через посредника якобы требовал неправомерную выгоду в размере $125 тысяч от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

В тот день задержали посредника, который представлял интересы Поворозника, при получении $60 тысяч. Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить $246 тысяч с другого объекта строительства.