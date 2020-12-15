Курс гривни укрепился до 3-месячного максимума

С каждым днем последнего месяца 2020 года гривня крепчает. Так, в НБУ отмечают укрепление курса гривни на межбанковском валютном рынке за неделю на 1,3% до 3-месячного максимума.

"Этому способствовало увеличение предложения иностранной валюты клиентами банков в среднем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило Национальному банку в течение прошлой недели приобрести 79 млн долларов США в международные резервы, которые выросли до 26,8 млрд долларов США. В то же время преобладание спроса на иностранную валюту продолжает доминировать на "форвардном" сегменте рынка, что свидетельствует о все еще устойчивых девальвационных ожиданиях экономических субъектов", — говорит председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

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На наличном рынке, по словам Данилишина, продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением, который с начала декабря составил почти 98 млн долларов США. "При этом, с начала 2020 года чистая покупка банками наличной иностранной валюты у населения составляла 1085 млн долларов США", — отмечает он.

15 декабря по сравнению с первым банковским днем этой недели, понедельником, 14 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 10 копеек — с 27,9666 грн/доллар до 27,8661грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 15 декабря:

✅ 1 доллар США — 27,8661 грн;

✅ 1 евро — 33,888 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,4427 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,3587 грн.

На межбанковском валютном рынке 15 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке упал на 4,5 копейки, в продаже — на 4 копейки. 14 декабря торги закрылись на уровне 27,84/28,8550 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 27,7950/27,8150 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подешевел на 12 копеек. 15 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,7320/33,7562 грн за евро. 14 декабря закрылись на уровне 33,8590/33,8772 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,70-27,95 грн/доллар, по евро — 33,50-33,90 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,80 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,95 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,05/28,13 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 25 копеек, в продаже на 18 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,60/33,78 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке снизился на 20 копеек, в продаже — на 17 копеек. 14 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,80/33,95 грн/евро.