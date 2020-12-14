Путь для снижения курса доллара открыт

Так, с прошлого понедельника, 7 декабря, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,29 грн/доллар до 27,96 грн/доллар. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизилось с 28,26/28,28 грн/доллар до 27,96/27,97 грн/доллар. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,23/28,44 грн/доллар до 27,85/28,10 грн/доллар. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Основной причиной снижения курса доллара выступает рост активности на долговом рынке Украины. Проблемы с закрытием дыры в бюджете, заставляет Минфин искать новые источники финансирования бюджета. Для этого Минфин начал более активно занимать деньги на рынке. Учитывая сложную политическую обстановку занимать пришлось под более высокие проценты. В данный момент активность инвесторов и их спрос на долги номинированные в гривне вызывает ее укрепление", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

По мнению Пархоменко то, что в пятницу, 11 декабря, мы смогли сломить отметку на уровне 28,00 грн/доллар, открывает путь для снижения курса доллара до 27,75 грн/доллар уже на этой недели.

"Поддержку гривне оказывает пассивность покупателей и новости о доразмещении Украиной еврооблигаций-2033 на сумму 600 млн долларов под 6,2%. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений. Таким образом, государство активно пытается закрыть масштабный дефицит бюджета, сформированный к концу 2020 года. И не смотря на отсутствие сотрудничества с МВФ, получает поддержку кредиторов. Однако привлеченных средств все еще не достаточно для покрытия дефицита, хотя полученные кредиты значительно ослабляют ситуацию", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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С точки зрения Шевчишина валютный рынок сегодня остается без прикрытия покупателей, в результате чего продавцы управляют ситуацией и в любой момент могут отправить гривну к еще более сильным уровням. "Главным покупателем выступает НБУ, на него будут ориентироваться немногочисленные покупатели и спекулянты" — отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

В ближайшей перспективе, по мнению Шевчишина, вероятно, гривня будет пробовать на прочность уровень поддержки 27,9 гривен за доллар. "Если НБУ не выйдет с покупкой валюты, высока вероятность продолжить укрепление", — прогнозирует он.

Отметим, 14 декабря по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей, 11 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 11 копеек — с 28,075 грн/доллар до 27,9666 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 14 декабря:

✅ 1 доллар США — 27,9666 грн;

✅ 1 евро — 33,8941 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,4443 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,7621 грн.

На межбанковском валютном рынке 14 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке и в продаже упал на 3 копейки. 11 декабря торги закрылись на уровне 27,95/28,97 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 27,92/27,94 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 6 копеек. 14 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,9311/33,9554 грн за евро. 11 декабря закрылись на уровне 33,8670/33,8912 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,05 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,13 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 28,12/28,20 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара снизился на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,80/33,95 грн/евро. По сравнению с пятницей курс евро в покупке снизился на 10 копеек, в продаже — на 5 копеек. 14 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,90/34,00 грн/евро.