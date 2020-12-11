Европоддержка нацвалюты: доллар на межбанке стал стоить меньше 28 гривен

В пятницу, 11 декабря, курс гривни укрепился еще больше и теперь тестирует на прочность уровень 28 гривен за доллар.

"Рынок находится без поддержки продавцов. Нерезиденты приостановили выход из ОВГЗ, а во вторник при размещении 5-ти летних бумаг с 12% доходностью, даже, нарастили свой портфель. Импортеры также пассивны на фоне низкой деловой активности. В результате, единственным крупным участником рынка, способным удержать гривню от дальнейшего укрепления, остается НБУ, от которого и будет зависеть, куда пойдет гривня и продолжится ли ее укрепление. Регулятор, пользуясь ситуацией, будет выкупать доллар в резервы. В противовес покупателям, продавцы чувствуют себя более стабильно, хотя и также оперируют низкими объемами", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Поддержку гривне, по словам аналитика, оказывают помощь ЕС в размере 623,5 млн евро, и привлеченные ресурсы от размещения ОВГЗ, которые пойдут для покрытия дефицита бюджета.

"В перспективе, давление на гривню могут оказать компании и фирмы подрядчики государственных проектов, если они получат деньги из бюджета. В зависимости от объемов таких выделений, не все средства получится использовать, в результате чего остатки, а также замороженные на время локдауна ресурсы, могут пойти на выкуп валюты. Но такой вариант возможен только при условии выделения средств подрядчикам", — считает Шевчишин.

Решение регулятора сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex, не оказало влияния на рынок.

"Кроме того, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что ужесточение карантинных мер из-за коронавируса в январе существенно не повлияет на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию в стране", — отмечает он.

По прогнозам Шевчишина, вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться вблизи отметки 28 гривен за доллар.

Отметим, 11 декабря, по сравнению со вчерашним днем, 10 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 3 копейки — с 28,0406 грн/доллар до 28,075 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 11 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,075 грн;

✅ 1 евро — 33,9946 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,6071 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,2976 грн.

На межбанковском валютном рынке 11 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, в покупке и в продаже упал на 7 копеек. 10 декабря торги закрылись на уровне 28,03/28,05 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 27,96/27,98 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел больше чем на 14 копеек. 11 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,9154/33,9369 грн за евро. 10 декабря закрылись на уровне 34,0592/34,0835 грн/евро.

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На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,12 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,20 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 28,18/28,25 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 6 копеек, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,90/34,00 грн/евро. По сравнению с четвергом, курс евро в покупке снизился на 5 копеек, в продаже — на 8 копеек. 10 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,95/34,08 грн/евро.