После месячной паузы НБУ вышел на межбанк покупать доллары

Главным событием 9 декабря на межбанковском валютном рынке стал выход НБУ. Регулятор более месяца не принимал участия в торгах и там его уже заждались. На межбанке НБУ покупал подешевевший доллар и таким образом показал ориентир для нижней границы курса гривни.

Тем временем, позитивный новостной фон помогает гривне продолжать свое укрепление к доллару, а также и относительно евро.

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"Настроения инвесторов изменились после сообщения Минфина Украины о поступлении макрофинансовой помощи от ЕС. Сумма кредита составила 623,5 млн евро по ставке 0,125% годовых и сроком погашения в 2035 году. Подобное решение ЕС можно смело назвать "новогодним подарком" для Украины, так как теперь можно не опасаться за выполнение бюджета текущего года. На прошлом аукционе по размещению ОВГЗ было предложено целых 7 выпусков, чего давно не случалось. В бюджет было привлечено 15,96 млрд грн, а учитывая, что до конца года состоится еще 3 размещения, можно рассчитывать на дополнительные ресурсы от внутренних инвесторов. Рост доходности ОВГЗ и кредит от ЕС способны вернуть нерезидентов во внутренний долг Украины, что окажет существенную поддержку курсу национальной валюты по отношению к доллару и евро", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

До конца недели по курсу доллара США против гривни Гойлов ожидает коррекцию к уровню 28,15 грн/доллар. "Евро к гривне, вероятно, вернется за отметку 34,10 грн/евро", — прогнозирует он.

Отметим, 10 декабря, по сравнению со вчерашним днем, 9 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 4 копейки — с 28,0828 грн/доллар до 28,0406 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 10 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,0406 грн;

✅ 1 евро — 33,9558 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,5595 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,7791 грн.

На межбанковском валютном рынке 10 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке и в продаже вырос на 1 копейку. 9 декабря торги закрылись на уровне 28,08/28,10 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,09/28,11 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 3 копейки. 10 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,94/33,97 грн за евро. 9 декабря закрылись на уровне 33,97/34,00 грн/евро.

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На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,18 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,25 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,20/28,28 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки, в продаже — на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,95/34,08 грн/евро. По сравнению со средой курс евро в покупке снизился на 8 копеек, в продаже — на 7 копеек. 9 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,03/34,15 грн/евро.