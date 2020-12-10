НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Как говорится в сообщении регулятора, решение принято с учетом роста инфляции, сочетающегося с высокой степенью неопределенности.

НБУ отмечает, что оно, с одной стороны, не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой — и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.

Под данным Нацбанка, в ноябре инфляция существенно ускорилась — до 3,8% в годовом измерении. В месячном исчислении рост индекса также было ощутимым — на 1,3%. Это выше, чем ожидал НБУ.

Значительной причиной этого регулятор видит подорожание природного газа на европейском рынке, что сказалось и на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно выросли цены на отдельные продукты питания из-за плохого урожая и связанного с ним роста мировых цен.

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Кроме того, отмечается быстрый потребительский спрос в последние месяцы, поскольку карантин из-за Covid-19 побудил граждан к активным расходам, что также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии.

Влияние карантина выходного дня, по оценке НБУ, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.

НБУ ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5±1 % к концу года, но дальнейший ее рост в последующие месяцы из-за низкой базы сравнения. При этом анонсированный Кабинетом министром карантин в январе, по мнению Нацбанка, должен несущественно повлиять на экономическую активность, потребительский спрос и, соответственно, инфляцию.

Регулятор подчеркивает, что в своих оценках макроэкономической ситуации исходит из того, что Украина продолжит сотрудничество Международным валютным фондом.

"Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньше, а восстановление — медленным. Выполнение Украиной обязательств в рамках соглашений с международными кредиторами разблокирует следующие транши финансирования", — говорится в сообщении.

Как отмечает НБУ, это поспособствует и снижению стоимости государственных заимствований как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

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Ключевым риском для макрофинансовой стабильности Нацбанк по-прежнему считает усиление пандемии коронавирусной болезни и карантинных мер, вводимых для предотвращения ее распространения. Это может привести к ухудшению потребительских настроений и угнетению внутреннего спроса, что затормозит экономическую активность и инфляцию.

Актуальными, по мнению НБУ, остаются также риски "негативного влияния судебных решений", эскалации военного конфликта на Донбассе и увеличения волатильности мировых цен на еду из-за изменений климата и усиления протекционизма в мире.

Нацбанк также подчеркивает, что хотя и намерен проводить мягкую монетарную политику, готов и повысить учетную ставку в случае дальнейшего ускорения инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономик.

Напомним, 12 июня руководство НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6%. Впоследствии регулятор оставлял ее на этом же уровне.