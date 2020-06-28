Лесное хозяйство в Украине не развивалось пять лет — глава Гослесагентства

В течение последних пяти лет лесное хозяйство в Украине вообще не развивалось, а срок действия последней стратегии лесного хозяйства завершился в 2015 году.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

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"Не был принят ни один документ, который бы определил, куда, собственно, должна двигаться отрасль, какая будет политика восстановления лесов, какова будет политика в отношении рубок, какой будет политика относительно карпатского региона", — сказал глава ведомства.

По словам Заблоцкого, в ближайшее время по этим вопросам власти планируют организовать широкий национальный диалог.

"Именно эти вопросы должны быть включены в эту стратегию (развития лесного хозяйства — Delo.ua). Мы планируем в ближайшее время инициировать широкий национальный диалог, привлечь к нему экспертов, руководителей государственных органов, народных депутатов, всех, кто имеет отношение к лесной политике".

Заблоцкий отметил, что стратегия развития отрасли должна предусматривать период как минимум до 2030 года.

"Как только я вступил в должность, мы затронули вопросы разработки лесной стратегии, для того, чтобы определиться, куда будет двигаться отрасль, по меньшей мере до 2030-го года", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Заблоцкий заявлял, что в 2019 году объемы незаконной вырубки леса в Украине выросли почти в семь раз — до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее.