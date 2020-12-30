Лидеры Евросоюза подписали торговое соглашение с Великобританией

Глава Совета Европы Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией.

Эта временная сделка вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба Совета Европы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Предполагается, что теперь документ будет отправлен в Лондон для подписания британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

"Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает основные интересы Европейского союза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", — заявил Мишель во время подписания.

Далее сделку должны рассмотреть в Европарламенте и Совете Европы, прежде чем она будет ратифицирована Евросоюзом.

"По основным вопросам Европейский союз готов работать плечом к плечу с Соединенным Королевством. Речь идет об изменении климата, а также о глобальном ответе на пандемии, в частности, с помощью возможного договора о пандемиях. Что касается международных отношений, мы будем стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанным на общих ценностях и интересах", — добавил Мишель.

Напомним, 24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли согласия относительно торгового соглашения после Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют на сессии в марте 2021 года.