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В мире 20 минут назад

"На нулевых тарифах": ЕС и Великобритания договорились об условиях торговли после Brexit

Без этого договора отношения между ЕС и Британией с 1 января регулировались бы правилами ВТО с соответствующими тарифами и препятствиями на границах

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Великобритания и Европейский Союз после года переговоров согласовали условия торговли, которые будут действовать после окончательного выхода Лондона из блока 31 декабря 2020 года. Об этом заявили в британском правительстве, передает "Европейская правда".

"Соглашение — фантастическая новость для семей и компаний во всех частях Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанное на нулевых тарифах и нулевых квотах, которое когда-либо было достигнуто с ЕС", — сказано в заявлении.

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Сторонам удалось достичь договоренности лишь за неделю до окончания переходного периода, который начался в начале этого года. Великобритания вышла из Евросоюза год назад, но до 31 декабря оставалась на едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.

Без этого договора отношения между ЕС и Британией с 1 января регулировались бы правилами Всемирной торговой организации с соответствующими тарифами и препятствиями на границах.

Основным камнем преткновения в течение многих месяцев был вопрос вылова рыбы в британских водах и доступа к ним стран ЕС. Великобритания настаивала на том, чтобы с 1 января контролировать вылов рыбы в своих водах и удерживать большую долю улова, чем при действующей системе квот.

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Но Евросоюз хотел поэтапно внедрить новую систему рыболовства на более длительный период и сохранить больший доступ к водам Великобритании для судов из Франции, Испании и других стран-членов.

Соглашение позволит минимизировать препятствия для бизнеса и путешественников по обе стороны Ла-Манша и ограничить экономический ущерб для экономик, которые понесли потери из-за пандемии COVID-19.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможно, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.

Документ должен быть переведен на все официальные языки стран ЕС. Кроме того, он должен быть принят британским парламентом, Европарламентом и национальными парламентами стран-членов.

Британская Палата общин, скорее всего, проведет экстренное заседание на следующей неделе, а Европарламент будет голосовать за текст уже в январе.

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