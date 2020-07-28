Луческу остается в киевском "Динамо" — СМИ

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу не покинул пост главного тренера команды. Об этом заявил президент киевского клуба Игорь Суркис после беседы с Луческу в эфире "Цыганык Live".

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", — сказал Суркис.

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"Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Точка. Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход", — отметил президент "Динамо" в интервью "Спорт-Экспрессу".

В свою очередь, агент Луческу Аркадий Запорожан в интервью "Р-Спорту" рассказал, что заявление Луческу об уходе из "Динамо" не должно было просочиться в прессу.

"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу — главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", — рассказал Запорожан.

Ранее стало известно, что экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу принял решение отказаться от работы в киевском "Динамо", несмотря на то, что был назначен на этот пост 23 июля.

По информации Football.ua, ультрас Динамо в штыки восприняли это назначение, назвав его "плевком в лицо болельщикам", ведь на протяжении 12 лет Мирча тренировал донецкий Шахтер и зачастую жестко критиковал киевлян.

Мирча Луческу тренировал донецкий "Шахтер" 12 лет — с 2004 по 2016 год.

Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины — в 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах.

Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины — в 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах.

В 2009 году, победив в финале немецкий "Вердер", Луческу выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА — первый еврокубковый трофей в истории клуба.

В знак высокой оценки тренерской деятельности был отмечен правительственными наградами Румынии и Украины: орденом Звезды Румынии, орденом Украины "За заслуги" I (2011), II (2009) и III (2006) степени, присвоено звание "Почетный гражданин города Донецка".

Кроме этого, Луческу был признан лучшим тренером Украины сезона 2008/09 по опросам клубов Премьер-лиги.

16 июля 2009 года Луческу перенес инфаркт во время подготовки команды к новому сезону в Швейцарии.

Мирча Луческу был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины в феврале 2010 года. Кандидатуру румынского тренера поддерживал, в частности, президент ФФУ Григорий Суркис.