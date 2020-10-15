Лучшее, что мы можем сделать в борьбе с раком — это застраховаться, — Стас Островский

На недавнем HR Wisdom Summit вы утверждали, что чуть ли не главный залог успешности бизнеса — медицинское страхование сотрудников, и в частности, от онкологии. Объясните детальнее, почему?

– Вообще, самый главный залог успешности — это правильно подобранная команда. Я часто привожу в пример цитату известного американского исследователя Джима Коллинза. Он в своем бестселлере "От хорошего к великому" очень точно отметил: "Если у вас на борту нужные люди, то проблема мотивации и управления, в принципе, исчезает сама собой. Нужные люди не нуждаются в непосредственном руководстве или стимулах; у них достаточно мотивации и самодисциплины".

О настоящих экспертах и фанатах своего дела нужно заботиться тоже по-настоящему. От них зависит, какой выйдет компания из "зоны турбулентности" в кризис, и выйдет ли вообще.

Страхование здоровья людей, важных для бизнеса — это, в первую очередь, мотивация, или "плюшка", как сейчас модно говорить, не для каждого отдельного сотрудника. Это скорее "плюшка" для работодателя, для компании в целом. Ведь, если эксперты своего дела выходят из строя, это невыгодно для всех и, в первую очередь, для компании.

То есть главная выгода для работодателя в корпоративном страховании заключается в сохранении ценных кадров?

– Да, именно так. Плюс, в случае тяжелого диагноза, человек получит качественную медицинскую помощь, а работодателю не придется справляться с дилеммой, связанной с предоставлением финансовой помощи сотруднику. Ведь мы же понимаем, что в нормальной организации будут искать пути помощи, либо собирая средства всем коллективом, либо думая, чем они еще могут помочь. В случае страхования голову ломать не придется никому, обеспечивать весь процесс будут представители полиса.

Почему, выходя на украинский рынок, вы решили в первую очередь фокусироваться именно на страховании от онкологии?

– При выборе вида страхования, на котором мы делаем ударение, заходя в новую страну, мы проверяем три фактора — распространённость заболевания, наличие качественной медицинской помощи и ее стоимость.

В Украине, как и в других странах восточной Европы, статистика онкозаболеваемости растет (на сегодня с диагнозом рак столкнулся каждый 125 украинец), вместе с этим улучшается уровень и эффективность лечения.

Остается один нюанс — стоимость услуги. Мы хотим, чтобы не было таких ситуаций, когда для излечения раковых пациентов есть ресурс, но у пациента совсем нет к нему доступа.

Сегодня в обществе также активно обсуждают проблему канцерофобии (иррационального страха заболеть злокачественным новообразованием). Как вы считаете, это действительно влияет на уровень заболеваемости?

– Скорее не заболеваемости, а возможности преодолеть рак. С уверенностью могу сказать, что украинская, в особенности, частная медицина располагает средствами, опытом и специалистами, которые соответствуют мировым стандартам в этой области.

Но большинство заболевших обнаруживают опухоли уже на 3-4 стадиях. Какая связь с канцерофобией? Прямая — люди боятся проходить обследования и диагностику. Хотя именно превентивная медицина существенно снижает риски обнаружить запущенную стадию рака.

И даже страховаться от онкологии многие отказываются, думая, что сразу же после оформления полиса они заболеют раком. В нашей культуре многих пугает даже само слово "рак".

Многие украинские компании не рассматривают страхование от онкозаболеваний по тем же причинам?

– Причины разные, так как этот вид страхования довольно новый, не все с ним знакомы. В связи с кризисом компании пытаются сократить бюджет на уже существующий ДМС (пакет добровольного медицинского страхования — Delo.ua), и не думают о дополнительных опциях.

Хотя за последние полгода мы видим, что большинство компаний (около 97%) продлевают договоры, и многие сотрудники теперь все чаще страхуют свои семьи, в дополнение к своему пакету. Но, да, корпорации — это, в первую очередь, люди. Поэтому психологический фактор тоже влияет на решение.

Вы предлагаете украинскому корпоративному клиенту опцию проходить лечение от рака в своей стране. С чем связано это решение?

– Работая с корпоративными клиентами, мы осознаем, что сделать обширную программу — не проблема. Но есть проблема сделать программу, подходящей для всего коллектива. Под бюджет, возраст, потребности сотрудников. Поэтому мы предлагаем гибкость. Все критерии программ (от территории покрытия до страховой суммы) возможно менять, делая предложение более оптимальным. Программы с лечением в Украине доступны практически каждой компании в отличие от международных программ. После анализа запросов украинских пациентов решение стало очевидным.

Вы работаете с разными странами. Поделитесь, пожалуйста, кейсами, где тренд заботы о сотрудниках распространяется наиболее интенсивно? Зависит ли это от уровня экономики страны?

– Израиль, наверное, самый яркий пример. Несмотря на уровень государственной медицины, у большинства граждан есть частная медицинская страховка, половина из них застрахованы через работодателя. Между бесплатной медициной и качественной медициной все предпочитают качественную. И по моему субъективному мнению сегодня страхование — единственный инструмент взять ситуацию под контроль.



Как вообще, по вашему мнению, с лояльностью к сотрудникам, заболевшим раком? Есть, возможно, какие-то советы HR-менеджерам, коллективам?

– Это хороший вопрос. Если вы спросите, как онкобольные предпочитают, чтобы к ним относились, они скажут — как и до диагноза. Без драмы, но и без равнодушия.

Рак лечится, и большинство сотрудников не теряют свою трудоспособность. Это тяжелый эпизод в жизни, но это лишь эпизод. Важно помнить, что любое решение, которое принимает работодатель в ситуации с онкобольным сотрудником, не на словах, а на деле показывает всему коллективу его отношение к персоналу.