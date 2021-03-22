Мансарда Гео Лероса: ГАСИ заявила, что не давала разрешения на достройку этажа (ДОКУМЕНТ)

Государственная архитектурно-строительная инспекция не выдавала разрешения строить скандальный мансардный этаж народному депутату Украины Гео Леросу в многоэтажном доме в переулке Лабораторный, 4, в Киеве, где, собственно, и живет депутат.

Об этом говорится в официальном ответе ГАСИ на запрос общественной организации "Стоп нелегал".

"Отсутствует информация о предоставлении ГАСИ разрешения на строительство мансардного этажа по указанному адресу", — говорится в документе.

Сам Гео Лерос законность надстройки этажа не комментирует, называя это ремонтом. Но, как известно, в результате такого "ремонта" квартира в 33 квадратных метра увеличилась в 10 раз, превратившись в апартаменты в 336 квадратных метра. Именно квартира такой площадью указана в электронной декларации Гео Лероса.

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Ранее общественные активисты опросили соседей депутата, которые подтвердили, что не давали разрешение, чтобы отдать всю крышу Гео Леросу, что не получили от него никакой оплаты за пользование крышей, а также то, что хотели бы иметь свою мансарду.

Напомним, как сообщало издание "Сегодня", в столовой Верховной Рады ранее "затролили" Гео Лероса за мансарду на крыше дома, после того как там оказались листовки с фото надстроенного без согласия жильцов дома этажа.

По данному факту проводится расследование, которое в сентябре 2020 года начала полиция и впоследствии продолжило ГБР.