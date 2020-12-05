Мексиканские копы начали патрулировать города на украинских электробайках (ФОТО)

Полиция Мексики начала использовать в своей работе электробайки Delfast Bikes TopCop, которые произведены украинским стартапом Delfast.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook один из основателей компании Даниил Тонкопий.

"Электробайки Delfast Bikes TopCop встали на боевое дежурство в полицию Мексики! На фотографии — мэр города Мексикали Baja California, г-жа Marina del Pilar Ávila Olmeda принимает байки. Она сказала, что теперь в историческом центре города патрули будут ездить на экологически чистом транспорте", — написал Тонкопий.

Ранее сообщалось, что стартап по производству электровелосипедов Delfast подписал контракт с мексиканской полицией.

Напомним, стартап Delfast был запущен в 2014 году Данилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис экологичной доставки.

Идея проекта заключалась в том, чтобы доставлять любой товар за один час, как это делают множество компаний по доставке еды.

Старт бизнеса ознаменовался разработкой в 2017 году электровелосипеда с самым большим запасом хода в мире.

Это достижение было отмечено в Книге рекордов Гиннеса как самое большое расстояние, пройденное на электрическом велосипеде — 367 км на одном заряде батареи.

Этим летом компания представила новый внедорожный электробайк Delfast Cross Dirt с запасом хода до 180 км, а осенью — трехколесный электровелосипед Delfast Trike с запасом хода до 110 км для бизнеса.