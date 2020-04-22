Мэр Ивано-Франковска требует от полиции выдворить ромов из города (ВИДЕО)

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности.

Однако, по его словам, правоохранители не полностью справились с этой задачей, а потому мэр настоял на том, чтобы они завершили начатое, сообщает "Суспильне.Карпаты" в Facebook.

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Как видно из видео, об этом Марцинкив сообщил на еженедельном оперативном совещании.

"Также цыгане, нет, правильнее — лица ромского пола (ромской национальности — Delo.ua). Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они все еще здесь?" — поинтересовался мэр Ивано-Франковска на совещании.

В свою очередь начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло доложил, что 12 человек отказались ехать.

"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?" — спросил Марцинкив.

В ответ на это на совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска 10 ромов и передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", — подытожил мэр.

Позже американские дипломаты призвали украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека.

В частности, соответствующее сообщение опубликовано в Twiiter посольства США в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", — говорится в сообщении.

Ранее в полиции рассказали о нарушениях карантина во время пасхальных служб.