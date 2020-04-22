Политика 60 минут назад

Мэр Ивано-Франковска требует от полиции выдворить ромов из города (ВИДЕО)

Руслан Марцинкив призвал правоохранителей вывезти из города всех людей ромской национальности

Мэр Ивано-Франковска требует от полиции выдворить ромов из города (ВИДЕО) Мэр Ивано-Франковска требует от полиции выдворить ромов из города (ВИДЕО)
Ромы в Украине. Фото: slovoidilo.ua

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности.

Однако, по его словам, правоохранители не полностью справились с этой задачей, а потому мэр настоял на том, чтобы они завершили начатое, сообщает "Суспильне.Карпаты" в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как видно из видео, об этом Марцинкив сообщил на еженедельном оперативном совещании.

"Также цыгане, нет, правильнее — лица ромского пола (ромской национальности — Delo.ua). Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они все еще здесь?" — поинтересовался мэр Ивано-Франковска на совещании.

В свою очередь начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло доложил, что 12 человек отказались ехать.

"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?" — спросил Марцинкив.

В ответ на это на совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска 10 ромов и передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", — подытожил мэр.

Позже американские дипломаты призвали украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека.

В частности, соответствующее сообщение опубликовано в Twiiter посольства США в Украине.

Читайте также:
Полиция начала расследование, почему в карантин работает одесский "Привоз"

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", — говорится в сообщении.

Ранее в полиции рассказали о нарушениях карантина во время пасхальных служб.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Шмыгаль назвал сумму, которой семье с двумя детьми хватит на месяца карантина
Шмыгаль назвал сумму, которой семье с двумя детьми хватит на месяца карантина
Евросоюз выделяет Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз выделяет Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом
Правительство продлило карантин до 11 мая
Правительство продлило карантин до 11 мая
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Стало известно, кому не будут повышать пенсии

  3. Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера — СМИ

  4. Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)

  5. В Кабмине рассказали, когда запустят транспорт в Украине после карантина

Загрузка...