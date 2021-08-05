Политика 10 минут назад

Мэр Конотопа облил нардепа от "Слуги народа" водой во время заседания горсовета (ВИДЕО)

Народный депутат Александр Качура указал мэру Конотопа Артему Семенихину на ряд серьезных проблем города, в частности, плохую очистку воды

Мэр Конотопа облил нардепа от "Слуги народа" водой во время заседания горсовета (ВИДЕО) Мэр Конотопа облил нардепа от "Слуги народа" водой во время заседания горсовета (ВИДЕО)

Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин облил народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуру водой. Бутылку с водой на заседание городского совета принес сам народный депутат, чтобы обратить внимание местных властей на неудовлетворительную очистку воды водоканалом города.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места событий.

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Выступая на заседании, представитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что сейчас в Конотопе существует немало проблем. По словам Александра Качуры, в городе закрываются предприятия, в частности, мясокомбинат и молокозавод, а местный хлебзавод находится в плохом состоянии.

"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы, блокируете решение, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"?" — спросил Качура у Семенихина. После этого нардеп поставил перед ним полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, которую, по его словам, набрали из крана в Конотопе.

В ответ мэр Артем Семенихин рассказал, что небольшой городок Тростянец получил 300 млн грн из госбюджета на строительство спорткомплекса, в то время как Конотопу народные избранники средства, в том числе, на водопровод выделять не спешат. После чего заявил, что "депутат перегрелся" и "его надо освятить местной святой водой".

В результате небольшой потасовки, впрочем, больше "пострадал" сам инициатор: большая часть воды вылилась на белую рубашку мэра.

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