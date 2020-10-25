Политика 10 минут назад

Мэра Винницы Моргунова обвинили в агитации в день выборов — СМИ

Оппозиционный кандидат заявил, что будет противодействовать этому в юридическом поле

Фото: телеканал "Первый" Фото: телеканал "Первый"
Фото: телеканал "Первый"

Команду действующего мэра Винницы Сергея Моргунова обвинили в незаконной агитации в день выборов.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Кратко и по делу в Telegram

"В нескольких микрорайонах города утром появились надписи на асфальте с призывами голосовать за него", — сообщает телеканал.

 

"Любые нарушения законодательства — недопустимы! Моя команда юристов фиксирует и собирает все факты манипулирования мнением избирателей. Мы защитим каждый голос винничан", — заявил кандидат на должность мэра города Винницы Сергей Кудлаенко.

 

Также сообщается, что в течение последней недели в Виннице на оппозиционных кандидатов оказывалось давление. В частности, в ночь на 18 октября были уничтожены агитационные конструкции Сергея Кудлаенко, зафиксированы угрозы агитаторам и членам их семей.

Полиция внесла сведения об этом в Единый реестр досудебных расследований. Происшествие квалифицировано, как хулиганские действия группой лиц (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, 25 октября по всей Украине, и в Виннице в частности, проходят выборы органов местного самоуправления.

В день голосования и в предшествующую ему субботу любая агитация участниками избирательного процесса запрещена.

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