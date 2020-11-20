МИД предлагает назначить новым послом Украины в США экс-главу Минфина Маркарову

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил кандидатуру бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США.

Об этом глава МИД сообщил в Facebook.

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Он отметил, что нынешний посол Владимир Ельченко "является классиком украинской дипломатии", и претензий к его работе нет.

"Но принцип ротации в дипломатии никто не отменял", — подчеркнул Кулеба.

Известно, что по регламенту кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит именно министр иностранных дел.

"Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет — судите о назначении по подписанному указу президента, а не по публикациям в прессе", — отметил Кулеба.

По его словам, в случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, и, в частности, в Госдепе и Министерстве финансов, а также в МВФ.

"О том, что Маркарову отправляют только "выбивать" деньги из МВФ — это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа Посол Украины в США. Это безусловные плюсы... Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом. Там просто должность не позволяет не быть дипломатом", — добавил глава МИД.

Напомним, Владимир Ельченко был назначен послом Украины в США менее года назад, в декабре 2019 года. Его предшественник Валерий Чалый был послом Украины в США, Антигуа и Барбуде, Тринидаде и Тобаго с июля 2015 по июль 2019 годов.

Как известно, Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов с марта 2015 года. 29 апреля 2016 года она была назначена на должность первого заместителя министра финансов, а 8 августа 2016 года — правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций.

После увольнения главы Минфина Александра Данилюка 7 июня 2018 года Маркарова была назначена исполняющей обязанности министра, а 22 ноября 2018 года — возглавила министерство.

В марте 2020 года Маркарова ушла в отставку. Позже она говорила, что решила вернуться в бизнес.