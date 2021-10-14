Минцифры снизило цены на ноутбуки для учителей

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) совместно с СБУ провела экспертизу договоров на закупку ноутбуков за счет субвенции на реализацию программы "Ноутбук каждому учителю".

По информации Минцифры, закупки проверили в трех областях — Днепропетровской, Черниговской и Кировоградской.

В результате было выявлено завышение цены на ноутбуки на более 14,2 млн грн. По результатам проверок министерство предложило уменьшить цену.

В частности, Днепропетровская область уже уменьшила стоимость закупки на 8 млн. Благодаря этому ноутбуки получат еще больше учителей.

Реализация программы "Ноутбук каждому учителю" проводится Минцифры и Министерством образования и науки. Цель — закупить 60 тысяч ноутбуков для учителей. На это из госбюджета выделено 980 млн грн.

В Минцифры уверяют, что благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным.

С начала стоимость ноутбуков была установлена ​​в 20 тысяч грн. Но при проверке закупок Минцифры с СБУ было определено, что ее можно уменьшить в среднем до 18 тысяч грн.

В то же время на качество техники это не влияет. Такая экономия позволит эффективнее распределить средства субвенции и обеспечить больше учителей ноутбуками. Всего контроль за целевым использованием субвенции позволит сэкономить более 100 млн гривен и дополнительно обеспечить более пяти тысяч учителей ноутбуками — говорится в сообщении.

Чтобы исключить коррупцию и сделать процесс закупок максимально прозрачным команда Минцифры создала публичный дашборд.

"Это интерактивная карта Украины, где каждый может контролировать, как ОГА используют предоставленную возможность и по какой цене приобретут технику. Минцифры будет проверять каждую закупку и в случае завышения цен предлагать уменьшать стоимость", — отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты Службы безопасности Украины предотвратили крупное хищение государственных средств на правительственной программе "Ноутбук — каждому учителю".

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Минобразования в 2021 году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей.