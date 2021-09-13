Общество 50 минут назад

СБУ раскрыла схему "откатов" на госзакупке ноутбуков для школ (ВИДЕО)

Дельцы пытались организовать механизм "откатов" на госпрограмме "Ноутбук — каждому учителю"

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили крупное хищение государственных средств на правительственной программе "Ноутбук — каждому учителю".

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на брифинге в Кабинете министров Украины, передает пресс-центр ведомства.

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По его словам, злоумышленники пытались организовать механизм откатов при закупке около 60 тысяч ноутбуков.

"Отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников ИТ-рынка и заявляли при этом, что они якобы уполномочены на это руководством Министерства цифровой трансформации Украины. СБУ раскрыла все детали "схемы". Сумма аферы составила бы 30% "откатов" от субвенции, а это около 300 млн грн. За эти средства можно было бы приобрести еще тысячи ноутбуков учителям", — подчеркнул Витюк.

Витюк отметил, что сотрудники спецслужбы предупредили о схеме Минцифры и Министерство образования Украины, которые занимаются этой субвенцией.

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"Вместе мы провели совещание, на которое пригласили участников рынка, а это около 30 ИТ-компаний. Мы развеяли миф, что данную схему "крышует" Минцифры, и посоветовали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что "откаты" недопустимы, и если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой", — заявил Витюк.

До вмешательства спецслужбы украинские бизнесмены готовы были принять преступные требования злоумышленников.

"Сейчас все тендеры отправлены на дополнительную экспертизу", — добавил Илья Витюк.

По информации СБУ, правительственная программа "Ноутбук — каждому учителю" — это государственная субвенция в размере 980 млн грн на приобретение ноутбуков для учителей из разных регионов Украины, и 30% откатов означало бы убытки государству на более 300 млн грн.

Напомним, в мае Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Киеве провела обыски в офисах подрядчиков КК "Киевгорсвет" в рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.

Перед этим обыски также были проведены в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в департаменте земельных ресурсов КГГА, в КП "Спецжитлофонд", а накануне в коммунальном объединении "Киевзеленбуд".

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