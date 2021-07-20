В Кабмине намерены потратить 1 млрд грн на закупку ноутбуков для 60 тысяч учителей

Министерство цифровой трансформации и Минобразования в 2021 году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей.

В государственном бюджете предусмотрено 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, в частности, 980 млн грн выделены именно на приобретение ноутбуков, сообщает пресс-служба Минцифры.

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"Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным. Пандемия изменила образовательный процесс — уроки из классов перешли в зум-конференции. Однако, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате", — заявили в министерстве.

"Уже в этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой. Эта инициатива сейчас — одна из приоритетных, над которой мы работаем совместно с МОН. Продолжаем цифровизировать образовательную сферу", — заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он считает, что электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках — это будущее образования.

"Наша цель — сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", — подчеркнул глава Минцифры.

Как отмечается, в приказе МОН прописаны требования к технике — это должно послужить гарантией того, что компьютеры будут высокого качества.

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"С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тысяч грн планируется закупка более 60 тысяч ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка", — пояснили в Минцифры.

В свою очередь министр образования и науки Сергей Шкарлет подчеркнул важность предоставления возможности учителям пользоваться современными гаджетами в работе.

"Все инициативы, которые мы реализуем в диджитализации образования, направлены на организацию надлежащего образовательного процесса в условиях пандемии. Важно, чтобы учителя имели возможность пользоваться современными гаджетами в своей повседневной работе. МОН уделяет значительное внимание своевременной и всесторонней методической поддержке учителей с целью оперативного освоения ими новых цифровых навыков", — заверил он.

Сейчас в Минобразования ожидают от областей слаженной работы по организации закупочных процедур, чтобы учителя быстрее получили ноутбуки. Для этого МОН и Минцифра подготовили письмо-разъяснение для областей, где четко описано, как реализовать эту субвенцию.

Известно, что в апреле 2021 года было принято постановление, в котором определены порядок и условия распределения субвенции. Использовать субвенцию можно будет на основе софинансирования:

- 70% за счет субвенции, 30% — за счет местных бюджетов для города Киев, областных бюджетов и бюджетов территориальных общин, где население составляет более 40 тысяч человек;

- 90% за счет субвенции, 10% — за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения составляет менее 40 тысяч человек;

- 95% за счет субвенции, 5% — за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

Как предполагается, компьютеры закупят на 24 области и город Киев.

При этом процесс закупки можно будет отслеживать с помощью специального дашборда.

Ранее сообщалось, что новые нормы питания в детских садах и школах Украины начнут действовать не ранее чем с 1 сентября 2021 года.