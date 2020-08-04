Политика и экономика 30 минут назад

Минюст начинает большую распродажу украинских тюрем

Ирпенский исправительный центр № 132 станет первым объектом, который будет выставлен на продажу

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

6 августа 2020 года в 11:00 на территории государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр № 132" (ИИЦ) состоится мероприятие, посвященное старту большой распродажи пенитенциарных учреждений.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, ИИЦ станет первым объектом подобного рода, который будет выставлен на продажу.

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В мероприятии примет участие министр юстиции Денис Малюська и заместитель министра Елена Высоцкая. Они расскажут о планах дальнейших продаж и направления использования полученных от реализации тюрем денег.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева.

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Согласно приказу Министерства юстиции Украины от 13 июня 2019 года № 1750/5, было принято решение об оптимизации учреждения путем ее консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Ранее Малюська заявлял, что Министерство юстиции Украины планирует дать возможность работать в Украине частным следственным изоляторам (СИЗО).

По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть деньги, смогут находиться в ожидании приговора суда.

 

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